Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

I Jalisse tornano al Festival di Sanremo 2027: le ultime indiscrezioni sul cast della kermesse musicale condotta nel 2027 da Stefano De Martino vedono il duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci in rampa di lancio per un clamoroso ritorno a 30 anni di distanza dalla vittoria nel 1997 con “Fiumi di parole”. Tra i Big ci sarebbero anche The Kolors, Nada, Emma e Gaia.

I Jalisse a Sanremo 77, il retroscena su Stefano De Martino

L’edizione 2027 di Sanremo dovrfebbe essere quella giusta per il tanto atteso ritorno in gara dei Jalisse, che per 29 anni, dopo la vittoria all’Ariston con “Fiumi di parole”, si sono visti bocciare i brani inviati alla direzione artistica del Festival.

La notizia è stata anticipata da All Music Italia e confermata da QN, secondo cui Stefano De Martino, direttore artistico e conduttore di Sanremo 77, si sarebbe innamorato subito della canzone presentata dai Jalisse.

Chi sono i Jalisse

Jalisse è il nome del duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, coppia sul palco e nella vita privata.

Nel 1996 i Jalisse si sono fatti notare tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano “Liberami”. Dodici mesi dopo, nel febbraio del 1997, Alessandra Drusian e Fabio Ricci sono tornati sul palco dell’Ariston e hanno vinto la gara dei “Big” con la canzone “Fiumi di parole“. All’Eurovision di Dublino si sono poi classificati al quarto posto.

Sono seguiti 29 anni di rifiuti e brani scartati a Sanremo. Con Stefano De Martino direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027, però, la musica sembrerebbe ora cambiata.

Cast Festival di Sanremo 2027, le anticipazioni sui cantanti Big in gara

Quella sui Jalisse non è l’unica anticipazione riguardante il cast dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2027: sempre QN ha anticipato i nomi di Emma e Gaia, mentre Fiorello, nei giorni scorsi, ha annunciato ufficiosamente la presenza di Nada e dei The Kolors.

Il cast completo e ufficiale di Sanremo 77 verrà annunciato l’11 dicembre da Stefano De Martino in persona.

A Sanremo 77 anche Carlo Amleto e Giulia Vecchio

Non solo cantanti: QN ha preannunciato la presenza al prossimo Festival di Sanremo anche dei comici Carlo Amleto e Giulia Vecchio, non rivelando però per il momento in che ruolo li vedremo impegnati.