Jalisse esclusi da Sanremo 2026, è il 29º rifiuto ma la sfida continua: "Pronti a riprovarci"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’annuncio dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026, letto dal direttore artistico Carlo Conti durante il TG1 delle 13.30 del 30 novembre, ha portato con sé l’ormai consueta esclusione del duo Jalisse. Per Alessandra Drusian e Fabio Ricci, vincitori del Festival nel lontano 1997 con la celebre Fiumi di parole, si tratta, per la precisione, del 29° “no” consecutivo.

Jalisse esclusi da Sanremo 2026

L’attesa per l’elenco dei partecipanti, che ha visto trionfare nomi di peso come Tommaso Paradiso, Fedez, Marco Masini e Arisa, ha lasciato ancora una volta l’amaro in bocca ai Jalisse.

Nonostante i cambio della guardia alla direzione artistica, i Jalisse hanno continuato a candidarsi anno dopo anno, nella speranza di tornare sul palco dell’Ariston.

IPA

Carlo Conti

Carlo Conti, chiamato a selezionare la rosa finale tra ben 270 proposte pervenute, ha spiegato di aver dovuto affrontare scelte difficili che hanno inevitabilmente lasciato fuori moltissimi talenti.

La reazione dei Jalisse sui social

La reazione di Fabio Ricci e Alessandra Drusian non si è fatta attendere ed è stata, come ormai da tradizione, affidata ai social network, trasformando la delusione in un gesto di autoironia che ha immediatamente fatto il giro del web.

Pubblicando un video sul loro profilo Instagram, i due hanno filmato il momento esatto in cui i nomi venivano svelati dal conduttore.

Mentre i palloncini, gonfiati nella speranza di poter festeggiare un inatteso ritorno, restavano inutilizzati, la coppia ha saputo ridere della propria singolare situazione.

Hanno ironicamente “festeggiato” il singolare traguardo delle 29 esclusioni innalzando con orgoglio due palloncini rossi recanti proprio i numeri “2” e “9”.

Il loro commento, carico di velata critica, non è mancato: “La saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre”.

Guardando al futuro con determinazione, hanno poi scherzato sulla prospettiva del prossimo anno, augurandosi di “arrivare alla cifra tonda”, lasciando intendere la loro intenzione di presentare una candidatura anche per la 30esima volta consecutiva.

I big esclusi da Sanremo 2026

L’annuncio dei Big di Sanremo ha suscitato anche diverse perplessità riguardo altre importanti assenze.

È il caso dei Fast Animals And Slow Kids, che avevano presentato un brano di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, e del vincitore delle Nuove Proposte dell’anno precedente, Settembre.

Tra le esclusioni più “dolorose” per lo stesso direttore artistico, si vocifera esserci quella della cantautrice Amara, che aveva già sfiorato la vittoria come autrice in passato.

Nomi di peso come Chiara Galiazzo, Fred De Palma, Venerus, Frah Quintale, Mecna, Benji & Fede e Aiello sono rimasti fuori dalla competizione.