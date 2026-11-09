Jamal Musiala affetto da una "patologia neurologica incurabile", l'annuncio del presidente del Bayern Monaco

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

C’è preoccupazione per la salute di Jamal Musiala, giovane stella del Bayern Monaco. A 23 anni, il trequartista deve fare i conti con una patologia neurologica che gli scatena una forma lieve di epilessia. Ciò minaccia, oltre al suo benessere nella vita di tutti giorni, anche il rendimento e la continuità in campo. A esprimere i propri timori è stato Uli Hoeness, presidente onorario del club bavarese.

Jamal Musiala, cosa farà il Bayern Monaco

Gli accertamenti hanno ricondotto i sintomi a un disturbo neurologico funzionale. Jamal Musiala viene costantemente monitorato da specialisti ed è sottoposto da una terapia farmacologica. I farmaci permettono di tenere sotto controllo i sintomi, ma non le cause della patologia.

Hoeness ha parlato durante il programma televisivo Sonntags-Stammtisch: “Con Musiala siamo di fronte a un dilemma. Ha una malattia non facilmente curabile, anche se può essere gestita con i farmaci. Può quindi scendere in campo e giocare, ma non sappiamo se tornerà mai ai suoi livelli”.

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C’è poi la questione economica: “Ovviamente Jamal Musiala continuerà a percepire il suo stipendio“, ha poi detto Hoeness, prima di aggiungere: “Immaginate se il Bayern decidesse di mettere in discussione il suo contratto perché il giocatore non è più in grado di fare quello che era previsto dall’accordo”.

Quanto guadagna Jamal Musiala

Di notizie ufficiali non ce ne sono: ma secondo le ricostruzioni della stampa tedesca, Jamal Musiala guadagna circa 25 milioni di euro lordi a stagione, che con i bonus possono arrivare a circa 30 milioni. Praticamente oltre 80mila euro al giorno o quasi 3.500 euro all’ora. Sempre lordi.

I due malori e i problemi neurologici

I primi episodi si sono verificati nell’agosto scorso, durante la preparazione estiva. Il 15 agosto Jamal Musiala ha perso conoscenza durante un’amichevole contro il Lipsia. Tre giorni dopo, nella partita contro l’Heidenheim, ha accusato un nuovo malore, con perdita di sensibilità agli arti, contrazioni sospette e amnesie temporanee.

L’allenatore Vincent Kompany aveva ipotizzato che alcuni effetti collaterali potessero essere collegati a modifiche dei farmaci.

L’infortunio del 2025

Jamal Musiala affronta oggi queste nuove difficoltà dopo il grave infortunio dell’estate 2025: frattura del perone sinistro e lussazione della caviglia in seguito allo scontro con Gianluigi Donnarumma.

In questa stagione ha collezionato quattro presenze tra Bundesliga e Champions League, con due gol e 213 minuti complessivi. Attualmente è fermo per uno strappo muscolare rimediato durante la sosta delle nazionali.