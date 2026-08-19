Jamal Musiala del Bayern Monaco sviene in campo due volte, l'ammissione sulla "disfunzione neurologica"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Jamal Musiala è svenuto in campo due volte in tre giorni e ha spiegato lui stesso il motivo. Il numero 10 del Bayern Monaco si è accasciato il 18 agosto nell’amichevole contro l’Heidenheim, dopo l’episodio identico del 15 agosto contro il Lipsia. In un messaggio sui social il 23enne ha parlato di assenze temporanee dovute a una disfunzione neurologica.

Jamal Musiala del Bayern Monaco sviene in campo due volte

Come riporta il Corriere della Sera, il trequartista tedesco era entrato al 16′ della ripresa al posto di Ismael Saibari ed è crollato a terra dopo appena 6 minuti.

I compagni si sono stretti attorno a lui per fare scudo mentre lo staff medico raggiungeva il terreno di gioco.

Musiala ha lasciato il campo sulle proprie gambe, visibilmente stordito, ed è stato sostituito da Kiala al 69′, con il Bayern che ha poi vinto per 4-2.

Il 15 agosto, nella sfida con il Lipsia chiusa sul 3-1, si era accasciato senza alcun contrasto poco dopo avere segnato.

Quei postumi lo avevano costretto a saltare la presentazione ufficiale della squadra.

Il messaggio di Musiala sulla disfunzione neurologica

Poche ore dopo la partita di Heidenheim il giocatore ha affidato ai social una lunga spiegazione.

“Prima di tutto la cosa più importante: sto bene“, ha scritto il numero 10 dei bavaresi, ringraziando per i messaggi ricevuti.

Musiala ha poi raccontato di avere ricevuto una diagnosi di assenze temporanee, di breve durata e trattabili, riconducibili a una disfunzione neurologica che può provocare episodi come quelli visti in campo.

Il 23enne ha aggiunto di essere seguito nel migliore dei modi sotto il profilo medico e di considerare quelle manifestazioni ormai parte della propria quotidianità.

La scelta di continuare a giocare e la Supercoppa

Il calciatore ha chiarito che non esiste alcun ulteriore rischio per la sua salute e che la decisione di proseguire è stata personale, presa con il via libera degli specialisti neurologici.

Musiala ha chiesto rispetto per la propria riservatezza, spiegando di volere mantenere l’argomento all’interno della cerchia più stretta, del club e dei medici di fiducia.

La diagnosi iniziale dello staff bavarese, che aveva attribuito il primo malore alla stanchezza e alle alte temperature, va quindi rivista.

Il Bayern è atteso il 22 agosto dalla Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund.