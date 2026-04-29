James Comey accusato di minacce di morte a Trump con un messaggio in codice fatto con le conchiglie: "86 47"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Se c’è un ex membro degli apparati americani considerato “nemico” di Donald Trump negli Usa, quello è senza dubbio James Comey. Ex direttore dell’Fbi dal 2013 al 2017, e bersaglio anche dopo il suo licenziamento per volontà dell’attuale presidente, Comey è tornato nelle mire del tycoon. Dopo aver scampato l’incriminazione lo scorso anno, sempre promosso da Trump, stavolta l’ex funzionario rischia l’accusa formale da parte del Dipartimento di Giustizia per una presunta minaccia di morte nei confronti del presidente realizzata formando un messaggio in codice con delle conchiglie. Sì, avete letto bene.

Perché si parla di conchiglie e minacce di morte a Trump

L’impianto accusatorio, mosso in prima istanza dalla famiglia Trump e da membri dell’amministrazioni molto vicini al presidente, cita un episodio risalente a oltre un anno fa. Mentre era in vacanza al mare in Carolina del Nord, James Comey pubblicò sui social una fotografia che mostrava alcune conchiglie disposte in modo da formare la scritta “86 47”.

Nel gergo dell’inglese statunitense, “86” indica qualcosa che è finito, ma anche l’atto di “sbarazzarsi di qualcosa o qualcuno” e di “licenziare“. Anche di “uccidere“, sì. Il termine nasce dalle espressioni utilizzate in locali e bar negli Anni Trenta per indicare che un prodotto era esaurito o messo fuori lista.

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Il motivo principale sarebbe la rima di eighty-six con “nix”, cioè “niente” nel tedesco che in quegli anni era ampiamente parlato o comunque conosciuto anche in metropoli come Chicago o Indianapolis. Al di là di questo, l’86 disegnato (?) da Comey con le conchiglie era accanto a “47”.

Questo numero è stato invece interpretato come un chiaro riferimento a Trump, il 47° presidente degli Stati Uniti. Il messaggio in codice diventerebbe dunque: “Uccidere il presidente Trump”. Dopo la pubblicazione della foto, i servizi segreti hanno perfino tracciato gli spostamenti di Comey e di sua moglie.

Si alzò un polverone mediatico che spinse l’ex capo dell’Fbi a cancellare il post e a giustificarsi. Agli stessi agenti, Comey disse di non sapere che quel messaggio avesse una connotazione violenta. Il Dipartimento di Giustizia alla fine archiviò il caso, ma la questione è stata riaperta negli ultimi mesi.

Chi è James Comey, il gioco tra apparati e presidente

James Comey ha diretto l’Fbi dal 2013 al 2017, anno in cui fu licenziato da Donald Trump. Motivo ufficiale: il rifiuto del funzionario di fermare le indagini su Michael Flynn, ex consigliere per la Sicurezza nazionale, malgrado le richieste del presidente che vedeva in tali indagini una minaccia sulla popolarità della sua presidenza.

Ai tempi era in piena esplosione il cosiddetto Russiagate, la maxi inchiesta federale sui presunti legami tra Casa Bianca e Cremlino e, dunque, su inaccettabili ingerenze russe nella politica interna degli Usa.

Pur non comparendo nella lista degli indagati al momento della cacciata di Comey, Trump ha agito per evitare che il contenuto secretato delle sue riunioni con Vladimir Putin apparisse come un motivo bastante a finire sotto inchiesta per aver agito per conto di Mosca.

Interrogato dalla Commissione del Senato nel giugno 20217, Comey ammise d’aver ricevuto pressioni da parte del presidente affinché l’Fbi “diradasse le nubi” create dall’indagine e scagionasse l’ex consigliere Flynn.

L’episodio rivela una frizione fisiologica fra Casa Bianca e apparati federali, emersa con clamore anche col secondo mandato di Trump tra i licenziamenti di massa negli enti federali (complice il Doge di Elon Musk) e i tentativi di esercitare poteri esclusivi in questioni internazionali come la guerra in Iran.

Gli apparati – dai servizi d’intelligence al Pentagono e al Congresso – condizionano l’operato del presidente molto più del contrario. Esistono proprio per fungere da contrappeso ai già limitati poteri dell’inquilino della Casa Bianca.

Gli scoop giornalistici sarebbero infatti impossibili senza la fuga di notizie dall’interno dell’amministrazione. Segnale che lo Stato profondo è portato a ostacolare i disegni presidenziali.

I contrasti fra Trump e Comey

L’avversione di Donald Trump nei confronti degli apparati, o parte di essi, vede un fulgido esempio nella crociata contro James Comey, rappresentante di uno degli enti più in vista e operativi.

A settembre 2025, Comey era stato accusato da un tribunale in Virginia di aver mentito e ostacolato un’indagine del Congresso in merito a una testimonianza resa nel 2020. L’incriminazione è giunta dopo che Trump aveva licenziato il procuratore federale del distretto orientale della Virginia, in seguito alla decisione sua e dei procuratori di carriera dell’ufficio, secondo cui le prove non erano sufficienti a sostenere accuse penali contro Comey.

Il nuovo tentativo di incriminare l’ex direttore dell’Fbi arriva meno di un mese dopo che il tycoon ha licenziato il suo procuratore generale, Pam Bondi, a causa della frustrazione per la gestione del dossier Epstein.