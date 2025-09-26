James Comey incriminato, Donald Trump vuole la sua testa: "Non ho paura, spero che anche voi non ne abbiate"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’ex direttore dell’Fbi James Comey è stato incriminato da un gran giurì federale per falsa dichiarazione e ostruzione della giustizia. È la prima volta nella storia degli Stati Uniti che un ex direttore dell’Fbi viene formalmente incriminato: se sarà condannato rischia fino a cinque anni di carcere. Era stato licenziato da Donald Trump nel 2017 per aver indagato sul Russiagate e per questo era finito nella lista nera del presidente statunitense. Comey ha replicato con un video su Instagram, rivendicando la sua innocenza e sottolineando di non avere paura.

Incriminato l’ex capo dell’Fbi James Comey

Negli Stati Uniti un gran giurì federale ha incriminato l’ex direttore dell’Fbi James Comey per due capi d’imputazione: false dichiarazioni e ostruzione alla giustizia.

Se sarà riconosciuto colpevole Comey rischia fino a cinque anni di carcere. Comey respinge le accuse e in un video su Instagram dice di aver fiducia nella giustizia e di non aver paura.

Mentre esulta Donald Trump, che sul suo social definisce Comey “uno dei peggiori esseri umani con cui io abbia mai avuto a che fare”.

Quali sono le accuse

Al centro dell’incriminazione c’è la testimonianza resa da Comey nel settembre 2020 davanti alla Commissione Giustizia del Senato.

Secondo l’accusa Comey avrebbe negato di aver autorizzato la divulgazione alla stampa di informazioni riservate sul Russiagate, l’inchiesta dell’Fbi sui presunti legami tra la campagna elettorale di Trump del 2016 e la Russia di Putin.

L’incriminazione, riporta la Cnn, arriva a pochi giorni dalla scadenza del termine della prescrizione e dopo pressioni dirette dello stesso presidente statunitense.

Il documento è stato firmato dalla procuratrice della Virginia Lindsay Halligan, ex avvocata di Trump nominata pochi giorni fa.

Il suo predecessore, Erik Siebert, si era dimesso la scorsa settimana dopo essersi rifiutato di procedere esprimendo forti dubbi sulla solidità delle accuse.

Secondo indiscrezioni della stampa Usa, anche la procuratrice generale Pam Bondi sarebbe scettica e avrebbe cercato di dissuadere Trump dal procedere contro Comey.

La replica su Instagram

“Non ho paura, e spero che anche voi non ne abbiate. Sono innocente: ho grande fiducia nel sistema giudiziario”. Così James Comey, in un video postato sul suo profilo Instagram.

Chi è James Comey

Originario di New York, 65 anni, James Comey è stato direttore dell’Fbi dal settembre 2013 al maggio 2017.

Laureato in Giurisprudenza, ha lavorato per anni come sostituto procuratore e poi procuratore generale a New York.

Nel 2005 aveva lasciato il Dipartimento di Giustizia per assumere la carica di vicepresidente di Lockheed Martin, in seguito è stato consulente della Bridgewater Associates.

Repubblicano, aveva lavorato alle campagne elettorali per le presidenziali di John McCain nel 2008 e di Mitt Romney nel 2012.

Perché è sulla lista nera di Donald Trump

Nominato direttore dell’Fbi da Barack Obama, era stato licenziato da Donald Trump all’inizio del suo primo mandato per l’inchiesta nota come Russiagate.

Si tratta dell’indagine che l’Fbi aveva avviato sui presunti legami tra la campagna elettorale di Trump del 2016 e la Russia, con al centro la figura di Michael Flynn, ex consigliere per la sicurezza nazionale nell’amministrazione Trump.

Comey si sarebbe rifiutato di fermare le indagini e per questo è stato silurato da Trump, finendo nella sua “lista nera”.