James Senese grave per la polmonite, il sassofonista è ricoverato in terapia intensiva al Cardarelli di Napoli

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

James Senese è ricoverato dal 24 settembre in terapia intensiva all’ospedale Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni sono gravi: al musicista napoletano è stata diagnosticata una polmonite, complicata dal fatto che si sottopone regolarmente a dialisi. La prognosi è riservata, come confermato in una nota ufficiale dalla direzione sanitaria del nosocomio partenopeo. Napoli e il mondo della musica trattengono il fiato per uno dei padri del neapolitan power.

James Senese ricoverato in gravi condizioni

Secondo fonti vicine alla famiglia riportate da Il Mattino, l’artista è stato colpito da una polmonite severa, che ha aggravato le sue condizioni di salute già fragili.

Il personale sanitario sta facendo il possibile per non far aggravare ulteriormente le condizioni di Senese.

IPA

James Senese sul palco con Pino Daniele

Le sue condizioni al momento sono gravi e bisognerà attendere l’evoluzione della situazione nelle prossime ore.

Come spiegano gli specialisti del Cardarelli, la diagnosi viene effettuata attraverso esami del sangue e radiografie, mentre le cure dipendono dalla natura virale o batterica dell’infezione.

La forma di polmonite che ha colpito Senese

La polmonite è un’infiammazione degli alveoli polmonari, solitamente di origine infettiva, che può causare febbre, difficoltà respiratorie e gravi complicazioni nei soggetti più vulnerabili.

Nei casi più gravi, come quello di Senese, può rendersi necessario il supporto respiratorio e la somministrazione di antibiotici o antivirali.

Chi è James Senese

Nato a Napoli il 6 gennaio 1945, James Senese è figlio di Anna Senese e di un soldato statunitense afroamericano della 92nd Infantry Division.

Cresciuto nel quartiere Miano, tra Capodimonte e Secondigliano, ha trovato presto nella musica un linguaggio universale.

L’ascolto di John Coltrane lo spinse verso il sassofono: sua madre gli regalò il primo strumento, che sarebbe diventato il compagno di una vita.

Da lì la passione per i suoni blues, funk e jazz che hanno plasmato il suo stile inconfondibile.

Napoli Centrale e l’incontro con Pino Daniele

Negli anni Sessanta Senese diede vita agli Showmen, aprendo la strada italiana al rhythm and blues e al soul.

Nel 1974 fondò insieme a Franco Del Prete i Napoli Centrale, capaci di unire rock, funk, soul e tradizione popolare.

Da quel gruppo passarono figure come Tony Walmsley, Mark Harris e soprattutto Pino Daniele, che da bassista divenne amico e complice musicale.

Senese fu la voce del sax che caratterizzò il suono del cantautore napoletano e lo affiancò in momenti chiave, come il concerto del 1981 in piazza del Plebiscito.