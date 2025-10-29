James Senese morto a Napoli dopo una polmonite, il sassofonista era ricoverato al Cardarelli in rianimazione

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

James Senese è morto all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato in terapia intensiva dal 24 settembre scorso. Le sue condizioni erano gravi per via di una polmonite, complicata dal fatto che il sassofonista napoletano si sottoponesse regolarmente a dialisi. Ad annunciare la scomparsa del musicista, uno dei padri del neapolitan power, è stato il collega Enzo Avitabile sui social. Senese aveva 80 anni.

Addio a James Sense, l’annuncio di Enzo Avitabile

James Senese era ricoverato da oltre un mese per via di una grave polmonite, che ha complicato le sue condizioni di salute già fragili: il musicista era sottoposto a regolari trattamenti di dialisi.

La notizia della morte è stata diffusa da Enzo Avitabile sui social.

Era in terapia intensiva per una polmonite

Le sue condizioni si erano aggravate a tal punto da rendere necessario il ricovero all’ospedale Cardarelli di Napoli lo scorso 24 settembre.

La forma di polmonite che aveva colpito Senese aveva reso inevitabile il supporto respiratorio e la somministrazione di antibiotici o antivirali.

Chi era James Senese

Nato a Napoli il 6 gennaio 1945, James Senese era figlio di Anna Senese e di un soldato statunitense afroamericano della 92nd Infantry Division.

Cresciuto nel quartiere Miano, tra Capodimonte e Secondigliano, aveva trovato presto nella musica un linguaggio universale.

L’ascolto di John Coltrane lo spinse verso il sassofono: sua madre gli regalò il primo strumento, che sarebbe diventato il compagno di una vita.

Da lì la passione per i suoni blues, funk e jazz che hanno plasmato il suo stile inconfondibile.

Napoli Centrale e l’incontro con Pino Daniele

Negli anni Sessanta Senese diede vita agli Showmen, aprendo la strada italiana al rhythm and blues e al soul.

Nel 1974 aveva fondato insieme a Franco Del Prete i Napoli Centrale, capaci di unire rock, funk, soul e tradizione popolare.

Da quel gruppo passarono figure come Tony Walmsley, Mark Harris e soprattutto Pino Daniele, che da bassista divenne amico e complice musicale.

Senese fu la voce del sax che caratterizzò il suono del cantautore napoletano e lo affiancò in momenti chiave, come il concerto del 1981 in piazza del Plebiscito.

Il ricordo della politica, dal sindaco Manfredi al deputato Costa

Tra i primi a ricordare l’illustre concittadino è stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, su X: “James Senese è stato un artista straordinario, un figlio della Napoli vera, passionale e intrisa di contaminazioni. È stato un onore averlo protagonista di molte nostre iniziative tra cui il Capodanno. Il suo sax risuonerà per sempre, nel nome di Pino Daniele”.

Gli ha fatto eco Sergio Costa, deputato M5S e vicepresidente della Camera: “Scompare un protagonista assoluto della nostra musica, il padre del Neapolitan Power. Sassofonista, compositore, voce unica: capace di unire più generi musicali e piu’ generazioni, ha mescolato jazz, funk e radici popolari, raccontando Napoli e il Paese con coraggio e autenticità. Alla famiglia, agli amici e alla sua comunita’ artistica va il mio abbraccio. La sua eredità resterà nei solchi della storia culturale italiana e nel cuore di chi continuerà ad ascoltarlo”.

I messaggi di cordoglio, da Gallo a De Laurentiis

Sui social, l’attore e regista Massimiliano Gallo ha pubblicato un messaggio per ricordare Senese: “Un altro mostro sacro della nostra Napoli che se ne va. Ti ricordo cosi, mentre suoni per noi nel film di Vincenzo Salemme ‘Una festa esagerata’. Ora raggiungi Pino. Grazie”.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e noto produttore cinematografico, ha ricordato l’artista con un post su X: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di James Senese, artista esemplare, illustre interprete del Neapolitan power, che ha segnato pagine indimenticabili del panorama musicale italiano e mondiale”.