James Senese ricoverato a Napoli e operato d'urgenza, paura per il musicista del neapolitan power

James Senese, il padre del neapolitan power, si è sentito male nella notte tra il 22 e il 23 aprile ed è stato operato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. L’artista aveva accusato forti dolori, i medici gli hanno diagnosticato un’ernia strozzata. L’intervento è andato bene, ma l’artista resterà alcuni giorni nel nosocomio sotto osservazione.

James Senese rassicura i fan

James Senese ha rassicurato subito i fan sui profili social spiegando che si è trattato di “un’operazione di routine, sto benissimo e ci vediamo presto in tour”.

Alla notizia dell’intervento, centinaia di persone hanno infatti inondato le sua pagina social di messaggi di affetto.

“Ciao a tutti, grazie per la solidarietà e l’affetto dimostrato ma non vi preoccupate. Non state a sentire quello che scrivono i giornali, è stata un’operazione di routine, sto benissimo e ci vediamo presto in tour”, ha scritto su Facebook.

Il tour e il nuovo disco

Il 2 maggio uscirà il nuovo lavoro discografico di James Senese, un album di inediti con il titolo “Chesta nunn’è a terra mia” (Arealive / distribuzione Believe). Si tratta del ventiduesimo album della sua lunga carriera.

In contemporanea alla pubblicazione del disco, partirà anche il tour di presentazione, che celebrerà non solo la nuova musica, ma anche gli 80 anni compiuti il 6 gennaio dal musicista. Il primo appuntamento è il 10 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Tra le altre tappe anche Bologna, Milano, Teramo e San Giovanni Rotondo.

Chi è James Senese

Il vero nome di James Senese è Gaetano ed è nato a Napoli nel 1945. È un musicista, sassofonista, compositore, cantante e attore italiano.

È considerato tra i sassofonisti italiani più noti a livello mondiale, la sua musica spazia tra jazz, rock, soul e funky.

Nel 1990 all’Apollo Theater di New York, è stato definito dagli statunitensi Brother in soul, appellativo riservato ai grandi artisti.

Negli anni sessanta e settanta è stato uno dei padri fondatori del movimento musicale Neapolitan power, periodo in cui ha fondato diversi gruppi musicali quali The Showmen, Showmen 2 e Napoli Centrale, di cui è ancora leader.

Durante la sua lunga carriera ha collaborato con prestigiosi artisti tra i quali: Gil Evans, Bob Marley, Ornette Coleman, Art Ensemble of Chicago, Steve Thorton, Lester Bowie, Don Moye, Roberto De Simone, Pino Daniele, Tullio De Piscopo ed Enzo Avitabile.