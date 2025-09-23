James Van Der Beek di Dawson's Creek fermato dalla malattia, niente reunion col cast per il cancro al colon

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Grande assenza alla reunion del cast di Dawson’s Creek al Richard Rodgers Theatre di New York City. James Van Der Beek, che sta lottando contro un cancro al colon, è stato costretto a dare forfait. Attraverso un videomessaggio ha spiegato di essere “distrutto” per non aver potuto essere presente. A fermarlo sono stati due virus intestinali.

James Van Der Beek assente alla reunion di Dawson’s Creek

La reunion è stata organizzata per raccogliere fondi a favore dell’associazione F Cancer. Presente quasi tutto il cast originale per la prima volta da quando si sono concluse le riprese di Dawson’s Creek nel 2003.

Al Richard Rodgers Theatre di New York City, si sono visti Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps.

Van Der Beek, che ha vestito i panni di Dawson nella serie per sei stagioni (dal 1998 al 2003) e che nei mesi scorsi ha reso noto che sta combattendo contro un tumore al colon-retto al terzo stadio, ha spiegato il motivo della sua assenza attraverso un videomessaggio.

“Questa – ha scritto Van Der Beek – è la serata che aspettavo di più da quando il mio angelo Michelle Williams (Jen Lindley nella seria, ndr) ha cominciato a organizzarla a gennaio. Potete immaginare quanto sia distrutto dal fatto che due virus intestinali hanno cospirato per mettermi fuori combattimento nel peggior momento possibile. Nonostante ogni sforzo, non potrò esserci”.

L’annuncio sorprendente

L’attore ha poi fatto un annuncio sorprendente. “Ho una controfigura – ha spiegato -. Un sostituto straordinariamente qualificato che sarebbe stato il numero uno nella mia lista dei desideri (se solo avessi immaginato che fosse disponibile). Qualcuno che i miei figli considererebbero un upgrade rispetto a me…Il ruolo di ‘Dawson’ sarà interpretato da Lin-Manuel Miranda. Non posso credere di averlo appena scritto”.

ANSA James Van Der Beek

I ringraziamenti e il discorso sui miracoli

Nel videomessaggio Van Der Beek è apparso magro e indebolito, probabilmente debilitato dalla malattia e dai due virus da cui è stato colpito di recente.

Nonostante ciò, si è mostrato sorridente, ringraziando “ogni singola persona in teatro per essere presente”.

“Dal cast alla troupe, a tutti coloro che stanno facendo qualsiasi cosa e sono stati così generosi, e soprattutto fino all’ultimo di voi: siete i migliori fan del mondo“, ha aggiunto l’attore.

“I miracoli succedono e accadono sempre. Fa paura quando sorgono problemi e ci si sente sopraffatti, ma siate indulgenti con voi stessi, ce la potete fare. Io sono stato fortunato ad avere accanto mia moglie e i miei figli. Ho tanto per cui vivere ed è una bella vita!”, ha concluso.