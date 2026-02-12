James Van Der Beek di Dawson's Creek morto di tumore al colon: chi è a rischio, come si cura, come prevenirlo

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

James Van Der Beek è morto per un tumore al colon, diagnosticatogli nel 2023. Il celebre protagonista della serie Dawson’s Creek aveva solo 48 anni, la sua scomparsa ha sconvolto un’intera generazione di fan. A creare ancora più sconforto l’idea che abbia lasciato una famiglia, composta dalla moglie Kimberly Brook e da 6 figli (Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah), sempre messi al primo posto attraverso la scelta di una vita lontana dai riflettori, anche prima della malattia. È stata proprio la moglie ad aver lanciato, poco dopo l’annuncio della morte di Van Der Beek, una raccolta fondi: per fronteggiare il cancro, la famiglia ha dovuto fare i conti “non solo con sfide emotive, ma anche con notevoli difficoltà finanziarie” per sostenere le cure. Lo scorso dicembre, l’attore aveva venduto tutti gli oggetti che risalivano alla realizzazione della serie Dawson’s Creek, ricavandone circa 47 mila euro, già spesi tutti per le terapie.

Ma come si cura il tumore al colon, come si effettuano screening di prevenzione e diagnosi, e perché l’incidenza sta aumentando nei più giovani, specie negli Stati Uniti? L’intervista a Saverio Cinieri, Direttore di UOC di Oncologia Medica – Ospedale A. Perrino di Brindisi, past president Fondazione AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica.

Il caso di James Van Der Beek, con la scomparsa a soli 48 anni, sembrerebbe confermare che ci sia un abbassamento nell’insorgenza dei casi di tumori al colon, con una maggior incidenza negli under 50. Cosa ne pensa?

“Effettivamente si è riscontrato un abbassamento dell’età media di diagnosi, soprattutto negli Stati Uniti, ma non c’è ancora una corrispondenza con i numeri reali in Italia. Certo, anche nel nostro Paese c’è la sensazione che l’insorgenza si verifichi a un’età sempre più bassa, pur non come ai livelli americani, che hanno portato a incrementare gli studi in questo ambito”.

Quali possono essere i motivi?

“Sicuramente un fattore determinante è legato agli stili di vita. Per esempio, il consumo di alcol è ritenuto elemento di rischio anche per i tumori al colon, oltre che per quelli alla mammella. Anche gli alimenti ultra-processati e trattati sono cancerogeni. Un altro aspetto da non sottovalutare, pur non essendo il caso di James Van Der Beek, è l’obesità che insieme alla sedentarietà sono ormai noti fattori di rischio. In questo anche il nostro Paese sta aumentando la sensibilizzazione”.

Anche in Italia, infatti, aumenta la sedentarietà e l’obesità sembra crescere, specie tra i più giovani. È così?

“Sì, esatto. Gli studi scientifici ci confermano che soprattutto l’obesità infantile è correlata a un maggior rischio di andare incontro a tumori del tratto gastroenterico anche prima dei 40 anni. Purtroppo proprio sovrappeso e obesità sono in crescita, specie nelle regioni del sud Italia, come Campania, Calabria, Sicilia e Puglia”.

Quanto conta, dunque, l’alimentazione?

“Riveste una grande importanza e non solo quando si parla di junk food. Anche il consumo di frutta e verdura, per esempio, dovrebbe essere legato alla stagionalità, oltreché alla corretta quantità: non solo le 4 o 5 porzioni giornaliere in molte zone del sud non si raggiungono, ma spesso si consumano frutta e verdura non di stagione. Questo significa che sono importante da aree del mondo dove in questo momento è estate, per esempio, il che implica che i prodotti siano trattati con antibiotici, antimuffa, anti-funghi o lucidanti per conservarli meglio e con un aspetto più invitante. Ma questo comporta un maggior ricorso alla chimica e, in alcuni casi, agli ormoni. Questi cibi, quindi, saranno meno sani rispetto a quello raccolti nella stagione corretta o dagli alberi e dalle coltivazioni più vicine geograficamente”.

Quindi il cibo è direttamente correlato ad alcune patologie del tratto gastro-intestinale?

“Sì, perché ciò che mangiamo finisce nel colon. Va anche detto che si potrebbe ridurre l’incidenza di malattie oncologiche aderendo maggiormente agli screening”.

Si fa abbastanza prevenzione o manca ancora la consapevolezza a riguardo?

“Gli screening sono molto importanti : un polipo benigno, per esempio, è facilmente rimovibile. Ma se rimane nel tratto gastro-enterico può cancerizzare, prima dalla punta poi fino alla base, alla mucosa, diventando appunto un tumore. Il tasso di chiamata ai test sul sangue occulto ci sono, ormai sono all’incirca del 100% per tutti gli over 50 in Italia, ma l’adesione si ferma al 18/20% di media, con punte più basse ancora una volta al sud. In pochi, quindi, ritirano i contenitori in farmacia e li riportano con le feci per le analisi”.

Infine, quali sono i trattamenti per il tumore al colon, oggi?

“Le terapie cambiano a seconda della biologia: la presenza di alcune mutazioni, per esempio, può favorire alcuni farmaci rispetto ad altri. La chemioterapia può accompagnare certe cure specifiche, come in alcuni quadri la chirurgia è necessaria: se c’è rischio di occlusione o se si interviene in urgenza per una forte aderenza addominale. Diciamo che la cura del cancro oggi è diventata complessa e richiede valutazioni individuali a seconda dei casi specifici”.