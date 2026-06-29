Jannik Sinner a Wimbledon, gli allenamenti col Cgm al braccio: cos'è il sensore che monitora il glucosio

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Jannik Sinner sembra essersi lasciato alle spalle i problemi fisici che lo hanno costretto a fermarsi al Roland Garros. Dopo un periodo di riposto, trascorso tra Montecarlo, dove vive, e la Sardegna in compagnia della fidanzata Laila Hasanovic, si è sottoposto a controlli medici già programmati, presso l’ospedale San Raffaele di Milano, ed è tornato ad allenarsi per Wimbledon. A incuriosire, è il dispositivo che porta al braccio. Si tratta di un Cgm, il Continuous Glucose Monitoring: un sistema che monitora continuamente il glucosio, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Assomiglia a un cerotto e serve per accertare se, in occasione di sforzi prolungati e in condizioni di caldo, ci sia il rischio di andare incontro a ipoglicemia. I dati rilevati dal sensore sono inviati su smartphone attraverso un’app.

Il Cgm è usato anche un altro tennista famoso, Sasha Zverev, vincitore proprio a Parigi. Ma nel suo caso la presenza del Cgm è dovuta al fatto che il tedesco soffre di diabete di tipo 1, quello congenito. In molti, dunque, si sono interrogati sul perché anche Sinner porti al braccio l’apparecchio di monitoraggio.

L’intervista all’endocrinologa Annamaria Colao, Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dal 2008, Direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato di Endocrinologia, Diabetologia, Andrologia e Nutrizione presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

A cosa serve il Cgm?

“Anche se sembra, non è un cerotto: è un sensore vero e proprio, inserito sottocute e che misura il glucosio. Fornisce una stima puntuale, cioè puntiforme del livello di glucosio circolante in ogni momento. È particolarmente utile per i pazienti diabetici che usano insulina”.

Perché è importante controllare il glucosio?

“È molto importante per chi è a rischio di ipoglicemia, specie nelle ore notturne cioè quando il paziente non ha coscienza e quindi rischia di avere un calo dei valori, dunque potrebbe andare incontro a coma. Durante il giorno fornisce comunque un monitoraggio continuo e semplice, perché è sufficiente guardare il proprio smartphone: in caso di sintomi come mancamenti o giramento di testa, conferma se sia il caso di assumere zuccheri. In caso opposto, invece, quindi se si è assunto un carico di carboidrati superiore a quello previsto dalla terapia, avverte e dunque evita di avere un picco iperglicemico”.

Quindi di norma serve solo a pazienti con problemi di glicemia?

“Sì, esatto: se una persona ha un pancreas funzionante, non occorre”.

È più rischio l’ipoglicemia o l’iperglicemia?

“L’ipoglicemia è più grave, perché può dare il coma, mentre in genere l’iperglicemia si può tollerare meglio. Ma ogni caso è a sé”.

È un dispositivo per i soli diabetici oppure possono usarlo anche altre persone e, in particolare, gli sportivi?

“È un presidio di monitoraggio per pazienti diabetici, in particolare che seguono una terapia con insulina. In chi non è diabetico, invece, potrebbe servire a tracciare il profilo glicemico, specie se ci fosse qualche familiarità e si vuole capire meglio la tolleranza ai carboidrati in una giornata tipo. Se dovesse venire fuori un profilo di rischio, aiuta a indicare come procedere. Ma, ripeto, non nasce con questa finalità, ma per la sicurezza del diabetico che prende insulina o che segue più terapie (oltre a quella orale, se non basta)”.

Come si può spiegare l’uso del Cgm in uno sportivo?

“In realtà non è comune né prassi che si usi in caso di sportive, se il loro pancreas funziona bene. Gli unici a rischiare sono i maratoneti o coloro che praticano sport di endurance. Per tutti gli altri si può tranquillamente contare su una riserva di glicogeno nel fegato e nei muscoli, che possono produrre glucosio. Se, invece, un atleta ha problemi di diabete occorre più attenzione, perché il suo meccanismo non è perfettamente funzionante o sfugge al regolare funzionamento in caso di esercizio più intensivo”.

Chi lo prescrive e dove si compra?

“Il Cgm va assolutamente prescritto dal medico, non si può procedere con un fai-da-te. I dati vanno poi monitorati da un professionista, come l’endocrinologo, che ha accesso al monitoraggio in qualunque momento. Il controllo può essere particolarmente indicato, per esempio, anche alle gestanti a rischio di diabete gravidico, dove sono da evitare conseguenze potenzialmente gravi sia nella madre che nel feto”.

Occorrono accorgimenti particolari per l’uso corretto?

“No, ma – come detto – occorre la prescrizione del medico, sempre. Eventuali altri professionisti sono importanti nel mettere a punto un protocollo nutrizionale preciso e specifico che tenga contro dell’età, dell’esercizio fisico, dello stile di vita del soggetto, per cui occorre personalizzazione. Il Cgm, infatti, avvisa se si ha consumato troppo glucosio o se se ne sta accumulando in eccesso”.