Jannik Sinner al San Raffaele seguito da Zangrillo, storico medico di Berlusconi: cosa filtra dall'ospedale

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Jannik Sinner si è recato all’ospedale San Raffaele per sottoporsi a una serie di controlli strumentali e cardiologici sotto la supervisione del professor Alberto Zangrillo. Gli accertamenti clinici, eseguiti negli spazi che in passato avevano ospitato di Silvio Berlusconi, si sono resi necessari per individuare le cause del malore e del conseguente colpo di calore che ha causato l’eliminazione del tennista dal Roland Garros.

Il ricovero di Jannik Sinner San Raffaele

Il numero uno del tennis mondiale ha varcato le porte dell’ospedale San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti clinici pianificati su due giornate.

Jannik Sinner è stato accolto al sesto piano del padiglione Diamante, la stessa area riservata ai pazienti solventi che in passato ospitò Silvio Berlusconi durante i suoi ricoveri.

ANSA

Il tennista altoatesino è stato visto lasciare la struttura a bordo di un van con i vetri oscurati nel tardo pomeriggio di lunedì 8 giugno, diretto verso un hotel di lusso del centro, per poi fare ritorno in via Olgettina la mattina successiva per completare il percorso diagnostico.

I motivi dei controlli clinici

Gli esami medici si sono resi necessari in seguito al malessere accusato dall’atleta dieci giorni fa durante il secondo turno del torneo del Roland Garros a Parigi, dove è stato sconfitto dall’argentino Juan Manuel Cerundolo.

In quell’occasione Sinner ha manifestato sintomi riconducibili a un colpo di calore, barcollando sul campo sul punteggio di 5-4 nel terzo set e confidando al giudice arbitro: “Sento che sto per vomitare, non mi sento bene”.

Dopo aver ceduto diciotto punti di fila a causa del dolore e della rigidità fisica, il campione ha scelto di indagare le cause di questo improvviso blackout affidandosi alla struttura milanese per eseguire esami del sangue, accertamenti cardiologici e una tac al cuore.

Chi è Alberto Zangrillo

Ad accompagnare Sinner nel percorso diagnostico all’interno dell’istituto di cura a carattere scientifico è il professor Alberto Zangrillo, primario dell’unità operativa di Anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare.

Il medico genovese, sessantottenne e prorettore dell’ateneo, è noto per essere stato per oltre trent’anni il medico personale di Silvio Berlusconi, assistendolo nei momenti più critici, dall’aggressione in piazza Duomo nel 2009 fino al delicato intervento cardiochirurgico del 2016.

Zangrillo e il tennista si conoscono già da tempo, avendo collaborato lo scorso settembre alla presentazione della fondazione benefica creata dal campione azzurro.