Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati dopo il malore al Roland Garros

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Jannik Sinner, reduce dal malore accusato al Roland Garros lo scorso 28 maggio, è arrivato all’ospedale San Raffaele di Milano per alcuni accertamenti programmati. Il tennista italiano, numero uno al mondo, dovrebbe lasciare la struttura già in serata, ma potrebbe far ritorno in ospedale martedì per ulteriori controlli.

Sinner al San Raffaele di Milano per accertamenti

Jannik Sinner è arrivato nella mattinata di lunedì 8 giugno all’ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi a una serie di accertamenti medici programmati. Come riferito dall’agenzia Adnkronos, il tennista italiano dovrebbe uscire in serata dall’Irccs di via Olgettina, ma potrebbe farvi ritorno martedì per proseguire i controlli.

Nei giorni scorsi, Sinner si era recato al J Medical di Torino per sottoporsi a una serie di controlli.

ANSA

Il malore accusato da Jannik Sinner al Roland Garros

Jannik Sinner ha accusato un malore lo scorso 28 maggio durante il match contro Cerundolo al Roland Garros, poi perso.

In conferenza stampa, il campione azzurro aveva spiegato così il suo stato di salute: “Ho cominciato a non stare bene questa mattina, avevo dormito male. Nel riscaldamento prima della partita andava meglio. Ho provato a chiudere i punti velocemente. Poi, quello che è successo lo avete visto tutti”.

Ancora Sinner: “A metà del terzo set non mi sono sentito bene, non ho trovato energie per superare quel momento. Crampi? Sono tante cose insieme, non solo una”. E poi: “Nel quarto set e nel quinto non avevo energie, era una situazione piatta, tutto il corpo. Non ricordo l’ultima volta in cui mi sono sentito così debole“.

Le parole del medico sul malore di Jannik Sinner

A La Gazzetta dello Sport, nelle ore successive al malore accusato da Sinner, il professor Alessandro Miani (presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale) aveva spiegato: “Con il caldo estremo che ha colpito la Francia, a correre rischi non sono i tennisti, ma anche raccattapalle e spettatori”.

Ancora Miani: “I principali rischi sanitari sono disidratazione, squilibri elettrolitici, crampi da calore, esaurimento da calore, sincope, colpo di calore, rabdomiolisi, danno renale acuto, riduzione della performance cognitiva e motoria, aumento del rischio di infortuni, ustioni solari e rash da calore”.

Le parole di Agassi su Sinner

L’ex campione di tennis Andre Agassi aveva criticato duramente Jannik Sinner dopo il malore accusato al Roland Garros.

Le sue parole a Tnt Sport: “Ha sbattuto contro un muro dopo un’ora e 45 minuti di partita: non ha scuse“.

Agassi ha poi dichiarato: “Ci deve essere qualche problema di idratazione. (…) Mi chiedo cosa abbia assunto Jannik prima di affrontare Cerundolo e se l’abbia fatto nel modo appropriato”.