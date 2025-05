Jannik Sinner da Papa Leone XIV coi genitori Hanspeter e Siglinde, il tennista "batte" Meloni e i politici

Jannik Sinner è stato ricevuto da Papa Leone XIV. Si tratta della prima personalità a fare visita al nuovo Pontefice, dopo appena 6 giorni dalla sua elezione. Non è un caso che Prevost, appassionato di tennis, abbia scelto il numero uno al mondo del suo sport preferito, impegnato proprio agli Internazionali di Roma. Sorprende però che a fargli visita non sia stato per primo un politico, come ad esempio la premier Giorgia Meloni. Quest’ultima era stata ricevuta da Francesco solo 80 giorni dopo aver ricevuto l’incarico di presidente del Consiglio.

Jannik Sinner da Papa Leone XIV

L’incontro tra Papa Leone XIV, Jannik Sinner e il Presidente della Federazione italiana tennis e padel (FITP), Alberto Binaghi, con le rispettive famiglie, si è tenuto nelle sale dietro l’Aula Paolo V in Vaticano, mercoledì 14 maggio.

Come sottolineato dalla Santa Sede “è nota la passione del Papa per lo sport”, soprattutto per il tennis.

Fonte foto: ANSA Jannik Sinner scherza con Papa Leone XIV

Lunedì 12 maggio, durante l’incontro coi giornalisti, il Pontefice aveva scherzato con i media dicendosi favorevole a una partita di tennis di beneficenza per le Pontificie Opere Missionarie: “Io porto Agassi”, aveva ironizzato una giornalista. Il Papa aveva replicato con un “Basta che non porti Sinner”, scherzando sul doppio senso del cognome di Jannik (che in italiano significa peccatore).

Il campione altoatesino, interrogato agli Internazionali d’Italia – torneo che lo vede impegnato a Roma in seguito alla squalifica di 3 mesi per il caso Clostebol – dopo il successo contro Jesper de Jong sull’eventualità di giocare a tennis con Leone XIV, aveva risposto: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?”, aggiungendo che “ovviamente ho saputo che da piccolino ha giocato e credo che sia una bella cosa per noi tennisti avere un Papa a cui piace questo sport che stiamo giocando”.

Dopo i messaggi a distanza, l’incontro riservato tra Prevost e il numero uno ATP.

Chi sono i genitori di Sinner ricevuti da Prevost

Jannik Sinner è stato ricevuto da Papa Leone XIV accompagnato dai suoi genitori:

Hanspeter , il padre

, il padre Siglinde, la madre

La racchetta regalata e la partita a tennis

Sinner ha regalato a Papa Leone XIV una racchetta, invitandolo poi a fare una partita a tennis: “Vuole giocare?”.

Prevost, riferisce ANSA, avrebbe risposto, altrettanto scherzosamente, “Qui è meglio di no“, parlando dell’Aula Nervi, dove è avvenuto l’incontro.

I precedenti di Papa Francesco

José Maria Bergoglio è stato eletto il 13 marzo 2013, subito dopo ha contattato telefonicamente il suo predecessore, il dimissionario Benedetto XVI (poi incontrato ufficialmente a Castel Gandolfo il 23 marzo).

La prima personalità ricevuta ufficialmente è stata l’allora presidente dell’Argentina, Cristina Fernández de Kirchner – connazionale di Papa Francesco -, con la quale ha condiviso un pranzo e discusso temi di interesse comune: tutto questo il 18 marzo, cinque giorni dopo l’elezione.

Ma quando ha incontrato il premier italiano?

Il periodo era particolare, le elezioni per eleggere il nuovo Parlamento – dopo il Governo Monti – si erano tenute poche settimane prima, il 24 e il 25 febbraio 2013.

Dopo lo stallo post elettorale tra la coalizioni guidate da Bersani e Berlusconi, il premier a ricevere l’incarico da Giorgio Napolitano era stato Enrico Letta, il 28 aprile 2013, un mese abbondante dopo l’elezione di Bergoglio.

L’incontro tra Bergoglio e il premier italiano era poi avvenuto il 4 luglio 2013, nella Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano.

Poi è stata la volta di Matteo Renzi, subentrato a Letta il 22 febbraio 2014, che invece ha incontrato Papa Francesco il 4 aprile 2014, durante una visita privata insieme alla famiglia presso la Domus Santa Marta.

A seguire, Bergoglio ha incontrato anche gli altri presidenti del Consiglio che si sono succeduti, ossia Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte, Mario Draghi e Giorgia Meloni.

Con quest’ultima, Francesco aveva atteso 80 giorni prima di incontrarla ufficialmente.

Quanto ha impiegato Papa Francesco a ricevere i premier italiani durante il suo Pontificato

L’elenco dei premier ricevuti da Papa Francesco, con i giorni passati dopo la loro nomina a presidenti del Consiglio prima di incontrare il Santo Padre:

Enrico Letta: 67 giorni

67 giorni Matteo Renzi: 41 giorni

41 giorni Paolo Gentiloni : 102 giorni

: 102 giorni Giuseppe Conte : 197 giorni

: 197 giorni Mario Draghi : 42 giorni

: 42 giorni Giorgia Meloni: 80 giorni