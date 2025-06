Jannik Sinner e la canzone "Polvere e Gloria" con Andrea Bocelli, qual è il testo e qual è il significato

Andrea Bocelli e il campione di tennis Jannik Sinner hanno presentato la canzone Polvere e Gloria, risultato di un duetto che ha sorpreso gli appassionati di musica e di sport. Il brano è un “inno al valore della perseveranza e alla nobiltà della fatica quotidiana”, come spiegato dal tenore.

Di seguito, ecco il testo della canzone “Polvere e Gloria” di Andrea Bocelli e Jannik Sinner:

In our lifes

There will always be many first times

All you have to do is

Is to be yourself

Ne abbiamo fatta di strada e di vita io e te

Stretti alle nostre passioni da sempre perché

Una linea sottile trasforma la polvere in gloria

E ogni gesto veloce che fa la tua mano è già storia

Come una danza infinita che va

La partita è la vita che toglie e che da

E se un’onda improvvisa ti travolgerà

Tu sorridi alla vita e la vita ti sorriderà

Quanta fatica per giungere là dove sei

(If you work you will rise higher)

Ma ti accompagna il coraggio e non ti arrendi mai

(The one who work is the talented one)

Ogni linea sottile che segna il tuo viso ci parla

Del percorso che hai fatto dal buio alla luce nell’alba

Come una danza infinita che va

La partita è la vita che toglie e che da

E se un’onda improvvisa ti travolgerà

Tu sorridi alla vita e la vita ti sorriderà

Pronto a dare il meglio sempre un po’ di più

Per volare ancora un po’ più su

Ed io soffro con te

Ed esulto con te

Non ti arrendere

Improve every day

that’s the most important thing

Talent doesn’t exist

It has to be earned

I’m always trying to improve and understand what I can do better

Be yourself

Io conosco il coraggio e la forza che hai

Sarò sempre al tuo fianco

Non arrenderti mai