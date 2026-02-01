Jannik Sinner, fatica e crampi causati da una mutazione genetica: chi ha capelli rossi soffre di più il dolore

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Jannik Sinner ha perso la semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic. A pesare sono stati (anche) i crampi, gli stessi che lo hanno già colpito diverse volte negli ultimi mesi e lo scorso anno. Proprio questo particolare – che un dettaglio non è – ha riacceso le attenzioni sulle condizioni fisiche del campione altoatesino. La statistica indica che il numero 2 del ranking mondiale ha perso tutte e 8 le partite che sono durate più di 4 ore. Quello che in pochi sanno, però, è che la mutazione genetica che rende rossi di capelli sembra sia responsabile anche di una minore tolleranza a vari tipi di dolore fisico. Lo dimostra uno studio pubblicato su Springer, condotto da Hannas R. Williams e Jaideep J. Pandit, che cito le evidenze emerse dalle somministrazioni di anestesia in soggetti con i capelli rossi. La ricerca, intitolata Red hair and pain sensitivity: insights into genomics of pain?, si basa sull’analisi molecolare sia su roditori sia su esseri umani, a partire dalla mutazione responsabile del colore rosso dei capelli (MC1R): sembra che i soggetti con questa caratteristica abbiano anche un’alterazione del dolore nocicettivo, cioè la percezione degli stimoli dolorosi causati da danni reali o potenziali ai tessuti. Questo potrebbe spiegare l’affaticamento di Sinner? L’intervista a Stefano Nicoletti, fondatore di PlayTheNow e Responsabile mental coaching di Athletica Cetilar Performance Center.

Quanto potrebbe essere attendibile, secondo lei, questo studio?

“Da tempo diverse ricerche si occupano di questo tema: non c’è un accordo unanime, ma la maggioranza degli studi conferma quanto rilevato dagli anestesisti, cioè che chi ha i capelli rossi in genere bisogno di maggiore anestesia, nel momento di un intervento chirurgico. Negli ultimi 20 anni si è dimostrato in modo netto che effettivamente il genotipo dei capelli rossi presenta una maggiore sensibilità al dolore. In particolare questo rilievo vale per alcuni tipi di dolore”.

Di quali si tratta?

“Soprattutto quello collegato al calore e questo troverebbe conferma anche in quanto abbiamo osservato in occasione degli Australian Open: la fatica e il dolore collegato alle temperature elevate, che si può riscontrare anche nel caso di una maggiore propensione alle bruciature, sembra si possa collegare a una situazione di calore estremo. Da un punto di vista scientifico appare come un aspetto assodato”.

Qualche giorno fa Adriano Panatta, nel rispondere a quali possano essere le cause delle difficoltà e dei crampi frequenti di Sinner, si è detto perplesso all’ipotesi che possano essere dovuti a inadeguata idratazione o preparazione fisica, non escludendo invece una componente individuale, psicologia. Cosa ne pensa?

“Credo che a questi livelli la mancanza di preparazione fisica sia assolutamente improbabile, quindi sono d’accordo. Per quanto riguarda in particolare i crampi e l’affaticamento, l’unica eventualità che si potrebbe verificare è che ci possa essere un po’ di leggerezza nell’assunzione di caffeina, che aiuta l’eliminazione dei sali minerali e dunque potrebbe favorire la disidratazione. Ma potrebbe accadere una volta, non credo sia questo il caso”.

Cosa pensa dell’aspetto psicologico, invece?

“Credo che un giocatore che arriva a essere numero 1 al mondo può avere una pressione psicologica per la situazione di difficoltà, ma non di questo genere o con queste conseguenze. Potrebbe invece esserci una forma di ansia collegata ad altro, compresa una soglia del dolore bassa. In questo caso ci sarebbe un motivo fisico oggettivo, come appunto il fattore genetico”.

Il dolore della fatica intensa potrebbe dunque penalizzare Sinner per cause genetiche?

“Lo ritengono possibile: la soglia del dolore va ricordato che è sempre soggettiva, ma partire da una più bassa, in certe situazioni, può creare certa maggiore difficoltà nella gestione. Può richiedere un tipo di lavoro diverso, che normalmente non si fa, a meno di un dolore cronico. In genere si pensa che sia sufficiente una preparazione fisica e ci si aspetta che quindi il dolore debba essere sopportato”.

Se il motivo, quindi, fosse anche legato a un fattore genetico, si potrebbe in qualche modo ovviare?

“Sì, lavorando sulla consapevolezza: se conosco i meccanismi del dolore, so anche cosa mi succede quando mi succede, cioè quando il dolore mi mette in difficoltà. Se non conosco il problema, invece, non ne individuo le cause e cerco altre motivazioni o scuse. Un secondo passaggio importante è anche capire poi dov’è il limite, dove posso arrivare senza peggiorare la situazione e cercando di tenere sotto controllo la situazione. Infine, il punto fondamentale è la gestione dell’attenzione, perché quando si è completamente assorbiti da un determinato fattore, gli altri tendono a scivolare in secondo piano”.

Questo significa che occorre pensare ad altro?

“In linea di massima sì, ma teniamo presente che ci sono anche altre ricerche sul dolore, molto interessanti, che ci dicono che un modo per far diminuire la percezione del dolore è concentrarsi sul dolore stesso. Potrebbe apparire come un paradosso, ma non lo è. Se lo ascolto, nonostante il dolore mi metta in difficoltà, lo accetto più facilmente. Quindi, anche gestendo l’attenzione, impiegandola per concentrarmi sul dolore, la percezione negativa che rimane e le emozioni che scatena si riducono”.

È ciò che gli esperti suggeriscono quando consigliano di ‘lasciarsi attraversare dal dolore’?

“Esatto ed esistono diverse strategie per farlo: dal dar un nome al dolore, a identificarlo con qualcosa, ecc. Ma tutte hanno in comune l’accettazione: non perché piaccia, ma perché prendendone atto faticherò meno”.