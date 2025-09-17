Jannik Sinner nella nuova canzone di Fedez, la rima con Hitler e la difesa del rapper: "Si chiama ironia"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nel corso di una recente intervista radiofonica, il rapper Fedez si è difeso dalle accuse che gli sono state mosse per una strofa della sua nuova canzone. Nella strofa incriminata, il rapper ha citato Jannik Sinner e Hitler. “È una critica al fanatismo italiano. Si chiama ironia”, ha precisato l’artista di Rozzano.

Fedez, la critica alla strofa della canzone in cui cita Sinner e Hitler

Ospite nel corso della puntata del 16 settembre 2025 di La Zanzara, programma di Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani con la collaborazione di David Parenzo, il rapper Fedez ha risposto alle pesanti critiche che, negli ultimi giorni, lo hanno visto protagonista.

Complice la strofa di una sua nuova canzone, di cui un estratto è stato pubblicato sulle Instagram Stories dallo stesso rapper, Fedez è stato criticato soprattutto per il verso in cui cita Jannik Sinner e Hitler.

“L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”: questi i versi incriminati.

La reazione del rapper

Ai microfoni di Giuseppe Cruciani, Fedez ha risposto alle accuse che, nelle ultime ore, sono state mosse nei suoi confronti per la strofa in questione.

Mentre il dibattito sui social prosegue, il rapper ha chiarito la propria posizione: “Fa parte del rap analizzare l’attualità che ci circonda”, ha esordito.

Per poi sottolineare che la frase che ha suscitato così tante polemiche “non è una critica a Sinner, è una critica al fanatismo italiano. Non è che ho accostato Sinner a Hitler”.

La nuova stagione di Pulp

La discussione sulla strofa della canzone tanto criticata è stata poi chiusa da Fedez con una frase eloquente: “Si chiama ironia. Non è un attacco a Sinner, non lo conosco e non mi interessa”.

L’intervista per La Zanzara è stata anche l’occasione propizia per ricordare al pubblico che lunedì 22 settembre andrà in onda la prima puntata della nuova stagione del podcast Pulp.

Il rapper ha annunciato che, nel corso di questa prima puntata, sarà suo ospite Felice Maniero.

Ha inoltre confermato un’indiscrezione che da tempo circola sul web: tra gli ospiti della nuova edizione di Pulp già confermati figura anche il nome di Ignazio La Russa.