Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Jannik Sinner si è sottoposto nelle scorse ore a un’operazione al ginocchio destro in Finlandia per risolvere la sindrome della bandelletta ileotibiale, comunemente nota come la “sindrome del corridore”, che da mesi lo ha obbligato a rimanere fermo. Non disputa un match da luglio, ossia dal trionfo sui prati verdi di Wimbledon. L’intervento è riuscito, come riferito dallo stesso tennista attraverso un post pubblicato sui social.

Jannik Sinner, effettuata l’operazione al ginocchio: “Mi manca essere in campo”

“Nel corso degli ultimi mesi, insieme al mio team, ho provato di tutto per trattare la mia lesione senza chirurgia. Dopo alcuni progressi molto incoraggianti all’inizio, il mio ginocchio purtroppo non ha risposto come speravamo”, ha esordito Sinner in un post diffuso via social in cui lo si vede con il pollice rivolto verso l’alto, gesto che conferma che l’intervento è andato bene.

“Oggi ho subito una piccola operazione per migliorare la condizione della mia fascia iliotibiale. Mi manca davvero essere in campo e ora inizierò il mio processo di recupero insieme al mio team. Grazie per tutto il vostro supporto. Ci vediamo presto! Jannik”, ha concluso il fuoriclasse azzurro.

ANSA

Cos’è la sindrome della bandelletta ileotibiale

Il Corriere della Sera ha intervistato Roberto Pozzoni, responsabile UO di traumatologia dello sport e chirurgia artroscopica dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano.

Lo specialista ha spiegato che la sindrome della bandelletta ileotibiale “è una tendinite che interessa un tessuto connettivo che unisce la parte superiore dei muscoli dell’anca con la parte inferiore del ginocchio”.

“Il tessuto connettivo – ha proseguito Pozzoni – sfrega contro l’osso sottostante e questa situazione (insieme ad altri fattori), in situazioni di sovraccarico, può dare origine a una sintomatologia dolorosa diffusa lungo tutto l’arto inferiore, oppure può generare un dolore puntorio localizzato prevalentemente a livello della parte laterale del ginocchio, che è molto fastidioso”.

Quando è stato domandato perché Sinner non abbia deciso di operarsi mesi fa, il medico ha ricordato che si sta parlando di un atleta di altissimo livello e che l’intervento chirurgico è comunque una procedura a rischio, “a volte con conseguenze (sebbene rare) indipendenti dalla volontà del chirurgo (ad esempio infezioni, mancata guarigione della ferita e altro)”. Secondo Pozzoni, l’approccio di tipo conservativo è stato quello corretto. Nonostante ciò la sintomatologia non è passata.

Tra quanto tornerà in campo Sinner?

Lo specialista ha dichiarato che in base alla sua esperienza l’operazione risolverà il problema. “I risultati sono solitamente molto soddisfacenti”, ha sottolineato. Per quanto riguarda i tempi di recupero, “si parla di diversi mesi, non tanto per il decorso post operatorio, che potrebbe essere anche veloce, ma per la successiva riabilitazione di uno sportivo di alto livello fermo da molto tempo. Tutto questo necessita di un intervallo di tempo che è quantificabile in 3-4 mesi suddivisi nelle varie tappe di guarigione“.

Se ci fosse anche un interessamento del menisco i tempi si dilaterebbero passando da 3-4 mesi a 4-6 mesi.