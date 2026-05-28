Jannik Sinner perde al Roland Garros contro Cerundolo, troppo caldo per l'esperto: "Stress termico pericoloso"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Clamoroso verdetto sulla terra rossa di Parigi. Jannik Sinner cede anzitempo al Roland Garros, eliminato dall’argentino Juan Manuel Cerundolo al termine di una maratona drammatica condizionata dal clima estremo. Il tennista italiano, avanti di due set e a un passo dalla vittoria nel terzo parziale, si è improvvisamente “spento” a causa di un malore legato alle temperature torride della capitale francese.

Jannik Sinner perde al Roland Garros

Come racconta ANSA, l’incontro è andato in scena alle ore 12 sul campo centrale Philippe Chatrier, sotto un sole cocente e temperature ben superiori ai 30 gradi.

Una programmazione nella fascia oraria più calda della giornata che nei giorni scorsi era toccata ad altri big come Sascha Zverev e Novak Djokovic.

Per far fronte a queste condizioni, Sinner aveva iniziato a prenotare sessioni di allenamento nelle ore di massimo calore, ma la preparazione non è bastata a evitare il crollo e la sconfitta.

In questi primi quattro giorni di torneo, la colonnina di mercurio ha fatto diverse “vittime”: Casper Ruud ha ammesso di essersi sentito “uno zombie” in campo, mentre Jakub Mensik è letteralmente crollato a terra dopo una battaglia di oltre quattro ore.

Le condizioni anomale per lo slam parigino hanno reso la terra battuta secca e rapidissima, simile al cemento.

Cosa aveva dichiarato Sinner sul caldo

La vigilia del match non lasciava presagire un simile epilogo. Il tennista di Sesto, reduce dalla vittoria di tutti e tre i titoli Masters 1000 sulla terra battuta e lanciatissimo verso il Career Grand Slam, si era mostrato assolutamente sereno di fronte alle domande dei giornalisti sul clima parigino.

Dopo il debutto vincente nella sessione serale contro la wild card francese Clement Tabur, il numero 1 del mondo aveva minimizzato i rischi legati alle temperature roventi, dicendosi felice di giocare sia in diurna sia in notturna.

L’azzurro aveva ricordato di aver gestito ottimamente il calore a Indian Wells e aveva ipotizzato che l’umidità di Parigi non fosse opprimente come quella vissuta in Australia o negli Stati Uniti, ritenendosi pronto insieme al suo staff per affrontare la sfida contro il minore dei fratelli Cerundolo.

Il commento dell’esperto sulle condizioni climatiche estreme

Il drammatico crollo in campo ha riacceso i riflettori sui rischi fisici corsi dagli atleti.

Secondo il professor Andrea Bernetti, ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’UniSalento e segretario generale della Simfer, il tennis espone i giocatori a uno stress termico ambientale notevole, amplificato dall’esposizione costante al calore radiante del terreno.

Il medico ha evidenziato come le stazioni meteorologiche ufficiali tendano a sottostimare il reale stress subìto sul rettangolo di gioco, motivo per cui è fondamentale affidarsi all’indice Wbgt (Wet Bulb Globe Temperature), un indicatore che integra temperatura dell’aria, umidità, velocità del vento e calore riflesso.

Lo specialista suggerisce agli organizzatori di misurare questo valore su ogni singolo campo fin dal mattino e di riprogrammare i match nelle fasce orarie meno calde per tutelare l’incolumità dei tennisti.

Cosa rischiano gli sportivi con il caldo estremo

A rincarare la dose sul piano della salute e della sicurezza è intervenuta la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima).

L’associazione ha spiegato che il campo da tennis rappresenta un microambiente climatico ad altissima esposizione, dove lo sforzo ad alta intensità si somma al calore accumulato dalle superfici e alla ridotta ventilazione.

Il presidente Alessandro Miani ha avvertito che il pericolo non riguarda esclusivamente i tennisti professionisti, ma si estende anche ai raccattapalle più giovani e agli spettatori presenti sugli spalti.

I rischi sanitari elencati dagli esperti in condizioni di caldo estremo sono severi: si va dalla disidratazione e dagli squilibri elettrolitici fino a sincope, colpo di calore, danno renale acuto e riduzione delle performance cognitive e motorie.

Secondo la società scientifica, la protezione della salute pubblica non può essere affidata alla percezione del singolo atleta, ma necessita di protocolli rigidi e misure protettive già predisposte prima della comparsa dei sintomi.