Jannik Sinner perde al Roland Garros, ipotesi sul ruolo del gene MC1R: caldo e fatica sotto la lente

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Il caldo ha avuto un effetto negativo su Jannik Sinner che ha avuto un malore al secondo turno del Roland Garros 2026. Un’ipotesi fa riferimento alla mutazione del gene MC1R, che regala i capelli rossi al campione, ma potrebbe anche influenzare le sue performance atletiche.

La mutazione del gene MC1R e la fatica

Carlo Centemeri, farmacologo clinico dell’Università di Milano, ha spiegato a LaPresse che la questione della mutazione del gene MC1R “va ben oltre il fenotipo estetico“.

L’esperto ha chiarito che “il recettore della melanocortina 1 (MC1R) è infatti un crocevia fondamentale non solo per la dermatologia, ma anche per la neurologia e la farmacologia del dolore, con ricadute dirette sulla gestione dello sforzo fisico estremo”.

ANSA

Il gene MC1R, in condizioni standard, stimola la sintesi di eumelanina, un pigmento scuro e fotoprotettivo. Nelle persone con capelli rossi, che rappresentano circa l’1-2% della popolazione mondiale compreso Jannik Sinner, le mutazioni a carico di questo gene comportano una perdita parziale di funzione.

L’influenza del gene MC1R sul sistema nervoso

La mutazione del gene MC1R è la produzione di feomelanina, un pigmento giallo-rossastro che offre una scarsa protezione contro i raggi UV e che espone i soggetti a un rischio statisticamente superiore di sviluppare il melanoma.

Centemeri tuttavia ha sottolineato che “fermarsi all’aspetto dermatologico sarebbe un errore di prospettiva”.

“I recettori MC1R sono espressi in modo significativo anche nel sistema nervoso centrale – ha evidenziato lo specialista – in particolare in aree cruciali come il grigio periacqueduttale, una zona del cervello direttamente coinvolta nella modulazione del dolore e della percezione sensoriale”.

L’esperto ha rivelato che gli studi hanno dimostrato che i portatori della variante genetica “presentano un’alterazione del sistema nocicettivo (la percezione del dolore)”.

Centemeri ha poi ricordato come il tennis sia “uno sport di endurance intermittente, spesso giocato in condizioni ambientali estreme” spiegando che “oltre al dolore, il recettore MC1R modula la percezione delle variazioni termiche“.

“Chi possiede questa variante genetica – ha detto lo specialista – percepisce il caldo intenso in modo più acuto e va incontro a un carico allostatico (il prezzo che il corpo paga per adattarsi allo stress) nettamente superiore”.

Secondo il farmacologo l’impatto sulle performance, per chi ha la mutazione del gene MC1R, è il risultato di una maggiore percezione dello sforzo termico, un maggior dispendio energetico e possibili tempi di recupero prolungati.

Genetica e approccio moderno allo sport

Centemeri ritiene che i team medici e atletici degli sportivi dovrebbero conoscere e imparare a gestire gli effetti della mutazione del gene Mc1R.

“L’approccio moderno allo sport d’élite è iper-personalizzato. Conoscere queste caratteristiche genetiche – ha spiegato – permette di attuare contromisure mirate, come protocolli di pre-refrigerazione, strategie di idratazione potenziate e personalizzate, o aclimatazione progressiva e severo monitoraggio dell’esposizione ai raggi UV”.

Il farmacologo è convinto che il vero vantaggio competitivo nello sport del futuro non deriverà solo dall’allenamento muscolare, ma dalla profonda comprensione della biochimica individuale e dalla capacità di trasformare una peculiarità genetica da potenziale ostacolo a variabile gestibile con successo.