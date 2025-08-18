Jannik Sinner ritirato per possibile malore in finale del Cincinnati Open contro Alcaraz, che cosa ha avuto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Jannik Sinner si è ritirato nella finale del Cincinnati Open contro Carlos Alcaraz per un possibile malore: l’azzurro, apparso sin dall’inizio affaticato e con dolori al costato, ha perso 0-5 il primo set prima di alzare bandiera bianca, citando un malessere fisico. Sinner ha ammesso di aver “fatto fatica a muoversi” e di stare male già dal giorno precedente.

Cosa ha avuto Sinner in finale al Cincinnati Open

Jannik Sinner non è riuscito a concludere la finale del Cincinnati Open contro Carlos Alcaraz per ragioni strettamente fisiche.

Dopo un avvio complicato, con tre break consecutivi che lo hanno portato rapidamente sotto 0-5 nel primo set, il numero uno del mondo ha scelto di interrompere il match.

Fin dai primi punti l’altoatesino è apparso appannato, producendosi in movimenti insolitamente lenti, espressioni sofferenti e continue attenzioni alla zona del costato.

La difficoltà a spingere nei colpi più esplosivi e l’andatura faticosa hanno subito fatto pensare a un problema fisico, forse acuito dal grande caldo. Anche i commentatori hanno notato come Sinner apparisse disorientato e non reattivo.

Il ritiro e la rivelazione del malore

Dall’altra parte, Alcaraz ha mantenuto la sua consueta intensità, approfittando della situazione e mettendo pressione con un tennis aggressivo.

Terminato il primo set, Sinner si è avvicinato alla rete e ha comunicato la decisione: “Mi sento male, non riesco a muovermi”.

Allo spagnolo poi ha confidato di essere sceso in campo “solo per i fan, non ce la faccio, mi dispiace”.

La spiegazione di Sinner

Il numero uno del mondo ha voluto poi chiarire direttamente con il pubblico cosa era appena accaduto. “Di solito parto parlando dell’avversario, ma oggi è giusto partire con il pubblico. Da ieri non mi sentivo bene. Speravo di migliorare nel corso della notte, ma invece sono peggiorato” ha spiegato Sinner.

Il tennista italiano ha voluto poi scusarsi con tutti i presenti, che non hanno potuto assistere allo spettacolo atteso. “Mi dispiace tanto perché molti di voi il lunedì lavorano o hanno altro da fare e invece sono venuti qui”.

Sinner non ha dimenticato di complimentarsi con Alcaraz. “Non è il modo in cui avresti voluto vincere, ma stai giocando una stagione pazzesca, ti auguro il meglio per gli Us Open e il resto della tua annata”.