Jannik Sinner salterà le ATP Finals 2026 di Torino, possibili "danni" economici per la città e i diritti tv

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La stagione di Jannik Sinner si ferma qui, il tennista numero 1 al mondo non tornerà in campo prima del 2027. Lo ha annunciato lui stesso con un video sui social, in cui spiega che si sottoporrà a trattamenti per il ginocchio infiammato che gli dà problemi da mesi. Il campione altoatesino salterà quindi diversi tornei, tra cui le attese ATP Finals 2026 di Torino. Un forfait che rischia di avere ripercussioni non da poco in termini economici sulla città e sugli ascolti tv: secondo stime, l’impatto economico complessivo delle Finals 2025 è stato di quasi 600 milioni di euro.

Jannik Sinner salterà le ATP Finals 2026 di Torino

Jannik Sinner si ferma e non tornerà prima del 2027. Su consiglio del suo staff medico, il campione di tennis si sottoporrà a un trattamento per l’infiammazione al ginocchio destro che gli dà problemi da diversi mesi.

Una decisione presa per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per la stagione 2027.

È stato lo stesso Sinner ad annunciarlo con un video su Instagram: “Ciao a tutti, vorrei darvi un piccolo aggiornamento. Insieme ai medici, ho deciso che ho bisogno di un ciclo di cure per il ginocchio, il che significa che la stagione 2026 è ufficialmente conclusa“.

Sinner salterà quindi i tornei di Vienna e Parigi, le ATP Finals 2026 di Torino e la Coppa Davis.

I possibili danni economici per Torino e i diritti tv

Il forfait di Sinner alle ATP Finals di Torino rischia di avere un notevole impatto economico negativo sulla città e sui diritti tv.

L’assenza del tennista numero 1 al mondo non è cosa da poco, in quanto la sua partecipazione porta più attenzione, più biglietti e maggiori ascolti tv. Specie in Italia, dove Sinner è molto seguito e amato.

In Italia il tennis in tv dipende molto da Sinner: lo spiega molto bene un dato riportato da Italia Oggi, il netto calo di ascolti registrato da Supertennis, che trasmette in chiaro gli US Open.

Il dato si riferisce agli ascolti di agosto, quando si gioca il torneo americano: nel 2025, con Sinner in campo, Supertennis ha registrato una media di 139 mila spettatori in prima serata; quest’anno, senza Sinner, appena 20 mila.

Quanto valgono le ATP Finals di Torino

La presenza di Jannik Sinner è un volano anche per le ATP Finals di Torino.

Come confermano diverse stime, l’ultimo torneo tennistico dell’anno del circuito ATP è uno degli eventi sportivi più rilevanti in termini di ricadute economiche sul territorio, tra effetti diretti e sull’indotto.

Come riporta SporteFinanza, l’impatto economico complessivo della ATP Finals, da cinque anni a Torino, è cresciuto esponenzialmente, arrivando a quasi 600 milioni di euro nel 2025.

Tra spesa turistica e consumi locali, il torneo ha un notevole effetto benefico sul territorio, anche in termini di posti di lavoro.

Anche le casse dello Stato sorridono: il gettito fiscale dello scorso anno è stato di 92,3 milioni di euro, a fronte di un contributo governativo di 13,7 milioni.

La pesante assenza di Sinner, trionfatore delle ultime due edizioni, rischia di portare meno spettatori e meno turisti a Torino, con tutto quello che ne consegue.

Una “perdita” anche per Sinner

Conseguenze economiche anche per Sinner, dato che – stando ai premi dell’edizione 2025 delle Atp Finals – la vittoria da imbattuto gli avrebbe consentito di portare a casa oltre 4,3 milioni di euro (poco più di 2 milioni di euro, invece, la semplice vittoria del torneo concedendo almeno una vittoria nel girone agli avversari).