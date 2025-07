Jannik Sinner vince Wimbledon contro Alcaraz: è il primo italiano campione allo Slam britannico

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Jannik Sinner si conferma come il campione italiano dei record e vince Wimbledon: il tennista ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz per 3 a 1 dopo una gara di tre ore. Per l’Italia è la prima volta in assoluto. Le prime parole dopo la premiazione: “È un sogno che si avvera e lo sto vivendo”.

Sinner è il primo italiano a conquistare il trofeo di Wimbledon. Il 13 luglio ha sconfitto lo sfidante spagnolo Carlos Alcaraz per 3 a 1.

Per Jannik si tratta del quarto Slam di successo dopo gli Australian Open del 2024 e 2025 e dopo gli US Open 2024. La gara si è protratta per tre ore con i punteggi 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4.

Lo sfidante Carlos Alcaraz aveva vinto la gara nel 2023 e nel 2024, preceduto da Novak Djokovic. Durante la premiazione finale i due atleti si sono rivolti parole di stima e cortesia.

Per Sinner “è uno sogno che si avvera e io lo sto vivendo”, per Alcaraz lo sfidante italiano “si è meritato il trofeo giocando un grande tennis”.

Le parole di Carlos Alcaraz

Chiamato a pronunciarsi sull’esito della gara, di fronte allo stadio pieno, al nuovo campione e alla principessa Kate Middleton, Carlos Alcaraz ha dichiarato: “Perdere è difficile e triste, ma complimenti a Jannik per la vittoria. Non si può sempre vincere, si è meritato il trofeo giocando un grande tennis per 2 settimane”.

Quindi Alcaraz si dice “molto orgoglioso di quanto fatto finora in stagione” e racconta il torneo come “uno dei tornei più belli se non il più bello del circuito”.

La gioia di Jannik Sinner

Dopo il discorso di Alcaraz è arrivato il momento delle parole del nuovo campione di Wimbledon. Jannik Sinner ha rivolto parole di stima nei confronti del collega spagnolo: “Con Carlos abbiamo un grande rapporto in campo e fuori, stiamo costruendo una rivalità incredibile e il merito è anche del suo team”.

“Ho servito molto bene, è stato fondamentale. Sui 5 set ogni momento può cambiare la partita, ho controllato i nervi“, ha aggiunto.

Quanto vale Sinner dopo la vittoria

Come riporta Corriere della Sera il 2025 è stato l’anno in cui Wimbledon ha messo a disposizione il montepremi più alto della sua storia.

Sul piatto c’erano circa 53,5 milioni di sterline. A Jannik Sinner andranno 3,52 milioni di euro che si aggiungeranno al saldo accumulato grazie ai premi in denaro conseguiti dal campione italiano della racchetta: 35 milioni di euro.