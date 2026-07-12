Jannik Sinner vince Wimbledon per la seconda volta, ecco quanto ha guadagnato il campione altoatesino

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Jannik Sinner ha trionfato per la seconda volta consecutiva a Wimbledon. Oltre a portare a confermarsi numero uno al mondo, il tennista altoatesino può sorridere per il maxi assegno che spetta al vincitore. Sinner, infatti, incassa un premio da 4 milioni e 248mila euro, circa il 20% in più rispetto al prize money dello scorso anno. Alexander Zverev, che ha perso in finale, può consolarsi con un assegno da 2 milioni e 124 mila euro.

Quanto ha guadagnato Sinner in carriera con i soli premi

Jannik Sinner compirà 25 anni il prossimo 16 agosto, ma in carriera ha già guadagnato la bellezza di 70 milioni di dollari in soli montepremi, una somma ovviamente aumentata grazie al trionfo a Wimbledon contro Zverev.

Un risultato che lo colloca al quarto posto nella classifica all-time dei tennisti con i maggiori guadagni sul campo, alle spalle soltanto dei tre dominatori di un’epoca: Novak Djokovic (193 milioni di dollari), Rafael Nadal (135 milioni) e Roger Federer (130 milioni).

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Quanto ha guadagnato Sinner nel 2026

Nel corso del 2026, Jannik Sinner ha guadagnato 11,6 milioni di dollari statunitensi, l’equivalente di circa 10,15 milioni di euro, pur senza vincere nei due slam precedenti. In Australia, infatti, Sinner ha perso in semifinale con Djokovic, mentre a Parigi è uscito a sorpresa in uno dei primi turni a causa di un malore che lo ha colpito nel finale della partita contro Juan Manuel Cerundolo, che tra l’altro stava conducendo agevolmente.

Il cammino trionfale di Sinner a Wimbledon, considerato il più prestigioso tra i quattro tornei del Grande Slam, lo ha visto travolgere proprio Novak Djokovic in semifinale con un triplo 6-4 e poi rimontare in finale, oggi 12 luglio, contro un Alexander Zverev in grande spolvero.

Il tennista tedesco ha vinto il primo set al tie-break prima di perdere, sempre al tie break, il secondo e cedere negli ultimi due set 6-3 6-4.

Cos’è cambiato a Wimbledon nel 2026

Wimbledon 2026 ha segnato un nuovo record sul fronte economico, con un montepremi complessivo di 64,2 milioni di sterline, pari a circa 74,4 milioni di euro: il 20% in più rispetto all’edizione precedente, l’incremento più alto mai registrato nella storia dei Championships.

Una scelta significativa da parte dell’All England Club, ma non ancora sufficiente a placare il malcontento dei giocatori. Dopo la protesta silenziosa andata in scena al Roland Garros, con la riduzione degli impegni con i media, anche a Londra il circuito ha deciso di alzare la voce.

I tennisti, tra cui anche Sinner, hanno incontrato i vertici dell’All England Lawn Tennis Club in colloqui definiti “costruttivi”, annunciando poi una tregua temporanea: secondo il comunicato diffuso dagli atleti, infatti, “le questioni di fondo restano irrisolte” e serviranno nuove proposte dagli organizzatori prima di una valutazione definitiva.

Le parole di Sinner dopo la vittoria di Wimbledon

“È difficile parlare ora, dopo Parigi abbiamo lavorato tanto e abbiamo avuto delle giornate infinite a Monaco. Sto dando tutta la mia vita per questo sport, non pensavo di poter vincere nuovamente Wimbledon. Tutte le persone attorno mi danno tantissima fiducia e sono contento di questo”, ha detto Sinner ai microfoni di Sky Sport dopo la finale vinta.