Jared Kushner indagato per affari con l'Arabia Saudita, il genero di Trump accusato di conflitto di interesse

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Jared Kushner indagato per aver fatto affari da miliardi di dollari con l’Arabia Saudita mentre negoziava la pace a Gaza e con l’Iran. È l’accusa mossa contro il genero di Donald Trump dai democratici della Camera dei Rappresentanti, che sul 45enne finanziere hanno aperto un’inchiesta in Commissione giustizia per possibili conflitti di interesse con il suo ruolo di inviato speciale della Casa Bianca.

L’accusa di conflitto di interesse

A denunciare il “flagrante conflitto di interessi” è stato il deputato dem Jamie Raskin in una lettera indirizzata al genero di Trump.

Secondo l’accusa del rappresentante del Maryland, Kushner copre il ruolo di inviato speciale degli Usa per la pace in diversi conflitti e allo stesso tempo sarebbe “una pedina finanziaria della monarchia saudita”, principale cliente della società di investimento Affinity Partners fondata proprio dal marito di Ivanka Trump quattro anni fa in Florida.

ANSA

“I suoi investitori a Riad vogliono che il conflitto iraniano continui e ci sia una escalation, mentre gli americani hanno interessi” opposti, ha scritto Raskin in merito ai negoziati sulla guerra in Iran.

L’indagine su Jared Kushner

Stando a quanto ricostruito da uno dei promotori dell’indagine aperta in commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti, nel 2025 i fondi sauditi avrebbero versato alcuni miliardi di dollari nella società del genero di Trump, in cui figurano come finanziatori anche Qatar ed Emirati Arabi Uniti.

“La società di investimento del signor Kushner, Affinity Partners – scrivono i deputati dem nella nota della Commissione – ha accumulato circa 6,16 miliardi di dollari di asset in gestione, di cui 1,2 miliardi solo nell’ultimo anno, con una straordinaria percentuale del 99% dei finanziamenti provenienti da investitori stranieri. Tra questi figurano fondi sovrani gestiti dai governi di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar. Allo stesso tempo, il signor Kushner ha assunto un ruolo centrale in delicate negoziazioni geopolitiche in Medio Oriente e non solo”.

Nell’inchiesta aperta unilateralmente dai democratici si chiede al genero di Trump di consegnare i documenti sulle sue comunicazioni con i funzionari di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Israel a partire dal 2022, oltre a tutte le carte finanziarie degli investitori in Affinity e le comunicazioni relative a investimenti finanziari a Gaza, in Ucraina e in Iran.

Scenari di guerra in cui Kushner ha rivestito il ruolo di negoziatore per la Casa Bianca.

La posizione del genero di Trump

Attraverso il responsabile legale della società di investimento, Kushner ha respinto tutte le accuse dichiarando di aver “rispettato tutte le leggi e i requisiti applicabili e di aver sempre agito nel migliore interesse degli Stati Uniti”.

Nonostante il ruolo di inviato speciale Usa, il 45enne non ricopre una posizione ufficiale di governo nell’amministrazione Trump e per questo non è costretto a rendere conto al Congresso delle sue operazioni finanziarie. Così come è escluso che la maggioranza repubblicana al Campidoglio appoggi questa richiesta.

L’iniziativa dei democratici potrebbe però prendere forma in caso di successo alle elezioni di “midterm” di novembre, quando i dem potrebbero acquisire maggior peso al Congresso e costringere Kushner a riferire sui suoi affari in Medio Oriente.