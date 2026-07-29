Jared Leto accusato di violenza sessuale da quattro donne, nuovo scandalo dopo il documentario della Bbc

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La Bbc, la televisione pubblica britannica, ha diffuso un documentario in cui diverse donne accusano l’attore e cantante Jared Leto di averle molestate, spesso quando erano ancora minorenni. Il documentario riporta sia le testimonianze delle vittime sia quelle di alcuni collaboratori di Leto. Non è la prima volta che l’attore viene accusato di comportamenti simili. La stessa Bbc avrebbe contato negli anni circa 120 accuse di questo tipo a suo carico.

Il documentario della Bbc

Dieci donne hanno accusato Jared Leto di averle molestate quando erano ancora minorenni. Le molestie sarebbero avvenute tra il 2002 e il 2016 e quattro di loro hanno detto di essere state violentate dall’attore.

Le vittime, all’epoca, avevano tra i 14 e i 17 anni. Avrebbero conosciuto Leto nei modi più diversi, a un concerto dei Thirty Seconds to Mars, la sua band, in un’agenzia per modelle o in un semplice negozio.

ANSA

Anche le accuse variano molto, dallo stalking, fatto di telefonate insistenti, a commenti pesanti fino a incontri sessuali. Quattro donne hanno dichiarato di essere state violentate da Leto.

Le testimonianze dei collaboratori di Leto

Durante il documentario anche molti collaboratori di Leto vengono chiamati in causa. Una guardia del corpo viene accusata di aver portato una quattordicenne nel backstage di una sessione di autografi.

Alcuni hanno anche partecipato al documentario stesso, riportando della loro esperienza quando hanno lavorato con l’attore e cantante.

Due di loro hanno raccontato di alcuni episodi in cui si sono sentiti a disagio per il modo in cui Leto si rapportava con le sue fan più giovani.

Chi è Jared Leto

Jared Leto è un famoso attore e cantante statunitense di 54 anni. Ha anche vinto un oscar, come migliore attore non protagonista, per il film del 2014 Dallas Buyers Club.

Nel 2016 ha anche interpretato Joker, uno degli avversari più famosi di Batman, nel film Suicide Squad.

È anche il cantante e frontman della band Thirty Seconds to Mars, con cui ha avuto un grande successo specialmente nel primo decennio degli anni 2000, ma è tutt’ora in attività.