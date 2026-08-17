Jason Arday trovato morto, accuse alla destra sul decesso del professore prodigio di Cambridge

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Esplode la bufera politica nel Regno Unito sulla morte di Jason Arday. Il caso del giovane professore nero dell’Università di Cambridge, trovato senza vita dopo le accuse di plagio sulla tesi di dottorato che lo avevano indotto a dimettersi, ha scatenato il dibattito pubblico sulla matrice razzista della campagna denigratoria che avrebbe ricevuto, fino a spingerlo al suicidio. Una gogna mediatica di cui è imputata la stampa britannica, in particolare di destra, e per la quale una petizione chiede un’inchiesta pubblica.

Il caso del professore di Cambridge

Il caso del docente 41enne di sociologia è scoppiato a luglio in seguito alle accuse che lo hanno investito, di aver copiato diversi passaggi della sua tesi di dottorato, di aver mentito sul suo curriculum e sul suo vissuto, come sulle somme raccolte per beneficenza, le sue imprese da maratoneta e le difficoltà verbali manifestante a scuola fino ai 12 anni.

Nel 2023 Jason Arday era diventato a 37 anni il più giovane professore afrodiscendente della storia della prestigiosa Università di Cambridge, che lo aveva presentato al mondo come un genio, elevando il suo passato a simbolo di riscatto per le sue umili origini familiari e in quanto persona autistica.

La morte di Jason Arday

Le accuse di plagio e i dubbi sul fatto che la sua storia fosse stato ammantata da un’aura di popolarità sono stati rilanciati da diversi tabloid e media britannici, fino ad arrivare negli Stati Uniti, travolgendo il 41enne con diverse inchieste giornalistiche sulla sua carriere, ma anche indagini interne sui suoi titoli da parte dello stessa Università di Cambridge.

Un polverone che aveva portato il docente a dare le dimissioni, sostenendo di essere stata vittima di “una campagna coordinata e molto ben orchestrata” per motivi di natura razzista sin dal suo ingresso in ateneo.

Nella giornata di venerdì 14 agosto Jason Arday è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Battersea, nel sud di Londra, in circostanze ancora da chiarire.

La polizia ha dichiarato la sua morte “non sospetta“, suggerendo di non seguire al momento la pista dell’omicidio, e i media ipotizzano che il professore possa essersi suicidato.

La petizione

La tesi della campagna mediatica di natura razzista portata avanti dai media britannici di destra è sostenuta adesso da alcune associazioni e diversi parlamentari, attraverso una petizione di 31mila firme che chiede al primo ministro Andy Burnham di istituire un’inchiesta pubblica sulla morte di Arday.

“È razzismo – hanno dichiarato dall’associazione Good Law Project, che ha lanciato la raccolta di firme – se fosse stato bianco non sarebbe diventato il bersaglio della stampa conservatrice. Un elemento significativo di quelle molestie era il colore della sua pelle. Non possono esserci dubbi sul fatto che la sua tragica fine sia stata la conseguenza diretta e prevedibile degli abusi che ha subito dai giornali”.