Javier Bardem agli Emmy Awards 2025 con la kefiah, la frase sulla Palestina e l'accusa di genocidio a Israele

Il famoso attore spagnolo Javier Bardem si è presentato sul red carpet degli Emmy Awards con una keffiah, indumento tradizionale palestinese, al collo, e ha utilizzato l’evento per denunciare l’operato di Israele nella Striscia di Gaza, accusando Tel Aviv di genocidio. Tra gli attori di Hollywood è in atto un grande boicottaggio a sostegno della Palestina.

Javier Bardem con la kefiah sul red carpet degli Emmy Awards

Javier Bardem ha pronunciato parole molto dure contro Israele e contro l’operato dell’Idf nella striscia di Gaza sul red carpet degli Emmy Awards, il più importante premio per le produzioni televisive americane:

Sono qui oggi per denunciare il genocidio a Gaza. La International Association of Genocide Scholars ha dichiarato che quanto sta avvenendo è un genocidio. Per questo chiedo un embargo e la rottura dei rapporti diplomatici con Israele. Palestina libera.

Bardem ha pronunciato queste parole portando al collo una kefiah, indumento tradizionalmente associato alla causa palestinese.

Chi è Javier Bardem

Javier Bardem è un attore spagnolo, premio Oscar nel 2008 per la sua interpretazione nel film Non è un Paese per Vecchi. Da allora ha fatto parte di moltissime grandi produzioni di Hollywood, come Pirati dei Caraibi e Mangia, Prega, Ama.

Di recente le sue interpretazioni più importanti sono state nei due film di Dune, nei quali interpreta Stilgar, e in F1 The Movie, in cui interpreta il proprietario della scuderia di Formula 1 in cui corre il protagonista.

Bardem è famoso anche per aver sposato nel 2010 Penelope Cruz, con la quale ha recitato in numerosi film. La coppia ha due figli, nati entrambi a Los Angeles.

Gli attori di Hollywood contro Israele

Nelle ultime settimane, gli attori di Hollywood stanno manifestando una forte vicinanza alla causa palestinese, con diverse iniziative volte a sensibilizzare il pubblico e a fare pressione sulle case di produzione.

Quasi 4.000 professionisti dell’industria cinematografica hanno aderito a una petizione dell’associazione Film Workers for Palestine, dichiarando che non avrebbero più lavorato con istituzioni israeliane e con società “implicate nel genocidio contro i palestinesi“.

Tra i firmatari c’è anche lo stesso Bardem, che ha dichiarato: “Non posso lavorare con qualcuno che giustifica o supporta un genocidio. Non dovremmo essere autorizzati a farlo, in questa industria e in nessun’altra”.