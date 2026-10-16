Jawher Haddaji salva due anziani con disabilità dall'incendio e così si scopre che è irregolare: sarà espulso
Il tunisino Jawher Haddaji rischia l'espulsione dopo aver salvato due anziani da un incendio a Pachino: scatta la richiesta di permesso civile
Il tunisino Jawher Haddaji ha salvato due anziani con disabilità da un incendio a Pachino, bloccando anche una bombola di gas a rischio esplosione. I controlli della Polizia hanno tuttavia rivelato che il giovane è privo di permesso di soggiorno e già destinatario di un ordine di allontanamento, portando al suo immediato trasferimento nel Cpr di Trapani per poi essere espulso. La difesa ha però richiesto il permesso per meriti civili.
- Il salvataggio a Pachino degli anziani da parte di Jawher Haddaji
- Le parole dell'avvocato
- La battaglia legale per evitare di essere espulso
Il salvataggio a Pachino degli anziani da parte di Jawher Haddaji
Un violento incendio è divampato domenica 11 ottobre in un’abitazione di via dei Mille a Pachino, causato da una bombola di gas. Accortosi delle fiamme e del fumo che avvolgevano il piano terra, il venticinquenne tunisino Jawher Haddaji è entrato nella struttura insieme ad altri due uomini per prestare soccorso alle persone intrappolate all’interno.
I tre soccorritori hanno trasformato un materasso in una barella improvvisata per evacuare una prima persona allettata, portando poi a braccio il secondo residente, paralizzato dal terrore. L’intervento si è concluso con lo spegnimento dei roghi sulla bombola prima del suo trasporto all’esterno, scongiurando una possibile esplosione.
All’arrivo delle Forze dell’Ordine per i rilievi di rito, l’identificazione dei presenti ha fatto emergere che Haddaji era irregolare e già colpito da un provvedimento di espulsione notificato a luglio dalla Questura di Mantova, disponendone il trasferimento nel Centro di permanenza per i rimpatri di Milo.
Le parole dell’avvocato
Sulla vicenda è intervenuto il legale del giovane, l’avvocato Salvatore Di Fede, che ha evidenziato il paradosso di una persona trasferita al Cpr proprio a seguito di un atto di eroismo: “Si è esposto per salvare delle persone nostre concittadine, se non l’avesse fatto non sarebbe stato identificato né portato al Cpr. Gli dobbiamo almeno un grazie“.
“La prontezza di spirito e il coraggio del mio assistito e degli altri due ragazzi hanno evitato una tragedia di proporzioni ben più ampie” ha detto l’avvocato. Una delle persone tratte in salvo si è inoltre detta pronta a testimoniare in favore del ragazzo e a offrirgli un contratto di lavoro per sostenere la sua permanenza in Italia.
A carico del giovane risulterebbero precedenti penali per reati che vanno dallo spaccio alla rapina, fino a lesioni, rissa e resistenza a pubblico ufficiale. Su questo punto è intervenuto con fermezza Di Fede, definendo “gonfiata” tale ricostruzione e sottolineando che si tratterebbe invece di una vecchia vicenda di lieve entità.
La battaglia legale per evitare di essere espulso
Per bloccare l’espulsione e consentire a Jawher Haddaji di rimanere in Italia, la difesa ha intrapreso una complessa battaglia amministrativa chiedendo l’applicazione dell’articolo 42-bis del Testo Unico sull’Immigrazione.
La norma prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per motivi di particolare valore civile a favore degli stranieri che si sono distinti per straordinario senso civico o atti di soccorso. Di Fede ha inviato una richiesta formale via Pec al questore e al prefetto di Siracusa, ricevendo tuttavia un primo riscontro negativo dalla Questura.
Il legale ha quindi presentato istanza di accesso agli atti per esaminare la documentazione amministrativa e chiarire la natura dei precedenti contestati, supportato dalla mobilitazione del Movimento 5 Stelle di Siracusa, di Nadine Abdia (già Consulta delle culture di Palermo), di insegnanti e avvocati della zona che chiedono un intervento prima che venga eseguito il rimpatrio.