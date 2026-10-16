Jawher Haddaji salva due anziani con disabilità dall'incendio e così si scopre che è irregolare: sarà espulso

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il tunisino Jawher Haddaji ha salvato due anziani con disabilità da un incendio a Pachino, bloccando anche una bombola di gas a rischio esplosione. I controlli della Polizia hanno tuttavia rivelato che il giovane è privo di permesso di soggiorno e già destinatario di un ordine di allontanamento, portando al suo immediato trasferimento nel Cpr di Trapani per poi essere espulso. La difesa ha però richiesto il permesso per meriti civili.

Il salvataggio a Pachino degli anziani da parte di Jawher Haddaji

Un violento incendio è divampato domenica 11 ottobre in un’abitazione di via dei Mille a Pachino, causato da una bombola di gas. Accortosi delle fiamme e del fumo che avvolgevano il piano terra, il venticinquenne tunisino Jawher Haddaji è entrato nella struttura insieme ad altri due uomini per prestare soccorso alle persone intrappolate all’interno.

I tre soccorritori hanno trasformato un materasso in una barella improvvisata per evacuare una prima persona allettata, portando poi a braccio il secondo residente, paralizzato dal terrore. L’intervento si è concluso con lo spegnimento dei roghi sulla bombola prima del suo trasporto all’esterno, scongiurando una possibile esplosione.

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All’arrivo delle Forze dell’Ordine per i rilievi di rito, l’identificazione dei presenti ha fatto emergere che Haddaji era irregolare e già colpito da un provvedimento di espulsione notificato a luglio dalla Questura di Mantova, disponendone il trasferimento nel Centro di permanenza per i rimpatri di Milo.

Le parole dell’avvocato

Sulla vicenda è intervenuto il legale del giovane, l’avvocato Salvatore Di Fede, che ha evidenziato il paradosso di una persona trasferita al Cpr proprio a seguito di un atto di eroismo: “Si è esposto per salvare delle persone nostre concittadine, se non l’avesse fatto non sarebbe stato identificato né portato al Cpr. Gli dobbiamo almeno un grazie“.

“La prontezza di spirito e il coraggio del mio assistito e degli altri due ragazzi hanno evitato una tragedia di proporzioni ben più ampie” ha detto l’avvocato. Una delle persone tratte in salvo si è inoltre detta pronta a testimoniare in favore del ragazzo e a offrirgli un contratto di lavoro per sostenere la sua permanenza in Italia.

A carico del giovane risulterebbero precedenti penali per reati che vanno dallo spaccio alla rapina, fino a lesioni, rissa e resistenza a pubblico ufficiale. Su questo punto è intervenuto con fermezza Di Fede, definendo “gonfiata” tale ricostruzione e sottolineando che si tratterebbe invece di una vecchia vicenda di lieve entità.

La battaglia legale per evitare di essere espulso

Per bloccare l’espulsione e consentire a Jawher Haddaji di rimanere in Italia, la difesa ha intrapreso una complessa battaglia amministrativa chiedendo l’applicazione dell’articolo 42-bis del Testo Unico sull’Immigrazione.

La norma prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per motivi di particolare valore civile a favore degli stranieri che si sono distinti per straordinario senso civico o atti di soccorso. Di Fede ha inviato una richiesta formale via Pec al questore e al prefetto di Siracusa, ricevendo tuttavia un primo riscontro negativo dalla Questura.

Il legale ha quindi presentato istanza di accesso agli atti per esaminare la documentazione amministrativa e chiarire la natura dei precedenti contestati, supportato dalla mobilitazione del Movimento 5 Stelle di Siracusa, di Nadine Abdia (già Consulta delle culture di Palermo), di insegnanti e avvocati della zona che chiedono un intervento prima che venga eseguito il rimpatrio.