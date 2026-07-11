Jayden Adams morto a 25 anni, aveva appena giocato i Mondiali con il Sudafrica: aveva da poco perso la nonna
Il calciatore sudafricano Jayden Adams è stato trovato morto all'età di 25 anni: aveva appena partecipato ai Mondiali con la sua nazionale
Jayden Adams, calciatore della nazionale di calcio del Sudafrica, è stato trovato morto a soli 25 anni. Aveva disputato i mondiali con la selezione sudafricana e in patria militava nei Mamelodi Sundowns, club della capitale Pretoria.
- È morto il calciatore Jayden Adams
- Il cordoglio del sindacato dei calciatori sudafricano
- La scomparsa della nonna
È morto il calciatore Jayden Adams
La famiglia del calciatore del Sudafrica e dei Mamelodi Sundowns Jayden Adams ha comunicato che il ragazzo, 25 anni, è morto nella giornata di oggi 11 luglio.
Al momento le cause del decesso sono sconosciute. Adams aveva disputato campionati Mondiali di calcio in corso in Usa, Canada e Messico con la sua nazionale.
La squadra era riuscita, per la prima volta nella sua storia, a superare i gironi e a raggiungere la fase a eliminazione diretta, dove ha perso contro il Canada padrone di casa.
Il cordoglio del sindacato dei calciatori sudafricano
Tra le prime istituzioni a commentare la morte di Adams c’è stato i Safpu, il sindacato dei calciatori sudafricani, che ha scritto in una nota:
Il SAFPU è profondamente addolorato per la prematura scomparsa del centrocampista del Mamelodi Sundowns e della nazionale sudafricana Bafana Bafana, Jayden Adams. Jayden aveva rappresentato il Sudafrica fino a poco tempo prima ai Mondiali del 2026, portando sulle spalle le speranze della nazione con orgoglio, coraggio e distinzione
“La sua scomparsa rappresenta una perdita incommensurabile per la sua famiglia, i compagni di squadra, i club, il mondo del calcio e l’intero Paese” prosegue poi il comunicato del sindacato.
La scomparsa della nonna
Proprio durante i Mondiali la famiglia di Adams e lui stesso erano stati colpiti da un’alta tragedia inaspettata.
Alla vigilia della partita del Sud Africa contro la Cechia, era infatti morta Marianna Adams, la nonna di Jayden, all’età di 72 anni.
Addams era nato nel 2001 e aveva iniziato la sua carriera calcistica nello Stellencosch. Aveva poi proseguito in Sudafrica, arrivando a giocare nel massimo campionato del Paese, in una delle squadre più in vista, i Mamelodi Sundowns.