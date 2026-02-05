JD Vance a Milano per le Olimpiadi 2026, hotel Gallia "circondato" dai cecchini sui tetti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La presenza di JD Vance a Milano per le Olimpiadi invernali 2026 ha fatto scattare una serie di misure di sicurezza imponenti. Sui tetti attorno all’hotel Gallia, che ospita il vicepresidente degli Stati Uniti d’America, sono stati piazzati dei cecchini. Al seguito di JD Vance ci sono circa 300 uomini, che si occuperanno della sua sicurezza.

JD Vance è arrivato a Milano per le Olimpiadi 2026

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa nella mattinata di giovedì 5 febbraio. Assieme a lui, presenti la moglie Usha e i loro figli. JD Vance è stato accolto da alcuni funzionari, tra cui l’ambasciatore Usa in Italia Tilman Fertitta.

Alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina in programma venerdì 6, il vicepresidente degli Stati Uniti guiderà una delegazione statunitense che include la moglie Usha Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, arrivato poco prima di Vance all’aeroporto di Malpensa, e l’ambasciatore Fertitta, oltre ad alcuni ex medagliati olimpici (tra cui le sorelle giocatrici di hockey Jocelyne Lamoureux-Davidson e Monique Lamoureux-Morando, il pattinatore di velocità Apolo Ohno e il pattinatore artistico Evan Lysacek).

Cecchini sui tetti attorno all’albergo di Milano che ospita JD Vance

Come riporta l’agenzia LaPresse, sono state messe in campo misure di sicurezza imponenti attorno all’albergo che ospita JD Vance.

Forze dell’ordine italiane e statunitensi stanno presidiando la zona. Sui tetti sono stati piazzati alcuni tiratori scelti. Le automobili parcheggiate nei pressi dell’hotel sono state rimosse, i marciapiedi sono stati transennati e interdetti al passaggio.

Il messaggio di JD Vance agli atleti Usa a Milano Cortina 2026

JD Vance ha incontrato gli atleti statunitensi impegnati alle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano. Il vicepresidente degli Stati Uniti d’America ha detto loro che la competizione “è una delle poche cose che unisce l’intero Paese”.

Poi ha aggiunto: “L’intero Paese – democratici, repubblicani, indipendenti – fa il tifo per voi e vi incoraggia“.

JD Vance assisterà alla partita preliminare tra la squadra femminile di hockey degli Stati Uniti e quella della Repubblica Ceca.

La sicurezza Usa a Milano Cortina 2026

In base a quanto riferito da Rainews, il solo JD Vance ha al seguito circa 300 uomini che si occuperanno della sua sicurezza e dei suoi spostamenti nei due giorni che trascorrerà a Milano per le Olimpiadi invernali.

Di poco inferiore è lo staff che accompagna il segretario di Stato Marco Rubio.

I due uomini del Gabinetto Trump alloggiano in due alberghi differenti: Vance all’Hotel Gallia, in stazione Centrale, che ospita buona parte della delegazione americana, mentre Rubio al Tivoli President in San Babila.