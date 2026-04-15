JD Vance avverte Papa Leone dopo l'attacco di Trump, "lo ammiro ma faccia attenzione quando parla di teologia"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo Donald Trump, anche il vicepresidente Usa JD Vance va all’attacco di Papa Leone, “colpevole” di invocare la pace in Medio Oriente. Anziché cercare di smorzare i toni, il numero due della Casa Bianca, cattolico, entra a gamba tesa sulla vicenda lanciando una sorta di avvertimento al Vaticano, sostenendo che il Pontefice dovrebbe essere “cauto quando parla di questioni teologiche”.

JD Vance avverte Papa Leone

Papa Leone XIV dovrebbe “fare attenzione” quando parla di teologia.

Così il vicepresidente statunitense JD Vance rilancia gli attacchi di Donald Trump al Pontefice parlando a un evento di Turning Point USA all’Università della Georgia.

ANSA

Vance, cattolico, dà lezioni di teologia al Papa, affermando che sbaglia quando dice che Gesù “non è mai dalla parte di coloro che un tempo brandivano la spada e oggi sganciano bombe“.

“Dio era dalla parte degli americani che liberarono la Francia dai nazisti? Dio era dalla parte degli americani che liberarono i campi di concentramento?”, ha detto Vance. “Credo proprio di sì”.

“Il Papa sia cauto quando parla di questioni teologiche”

“Ho molto rispetto per il Papa”, ha detto Vance, che lo ha incontrato in Vaticano lo scorso maggio.

“Mi piace. Lo ammiro. Ho avuto modo di conoscerlo un po'”, ma ci sono cose dette dal Papa su cui non è d’accordo.

Ci possono essere “opinioni divergenti sulla giustezza di questo o quel conflitto”, ha affermato, “ma credo che, così come è importante che il vicepresidente degli Stati Uniti sia cauto quando parla di questioni di politica pubblica, allo stesso modo sia molto, molto importante che il papa sia cauto quando parla di questioni teologiche”.

Bisogna poi assicurarsi che quanto si dice “sia ancorato alla verità“, ha aggiunto Vance.

Vance: “Il Vaticano si occupi di questioni morali”

JD Vance è poi tornato sul scontro tra Trump e Papa Leone nel corso di un’intervista a Fox News.

Da un lato ridimensionando la questione: “Quando il Vaticano commenta su questioni che riguardano le politiche ovviamente a volte ci sarà accordo e a volte ci sarà disaccordo, penso che sia una cosa ragionevole e non sia una gran notizia”.

Dall’altro rilanciando le critiche di Trump: “Penso che in alcuni casi sarebbe meglio che il Vaticano si attenesse a questioni morali, che si occupasse di quello che succede nella Chiesa cattolica, e lasciare che il presidente degli Stati Uniti si attenga a stabilire le politiche”.

A Vance ha risposto sui social il sacerdote gesuita James Martin, citando le parole del vicepresidente.

“Sarebbe meglio per il Vaticano attenersi a questioni di moralità’: in altre parole, esattamente ciò che sta facendo Papa Leone: esprimersi su questioni di moralità, come la guerra e la pace, e la cura per i poveri, gli affamati e i migranti”, ha scritto su X.