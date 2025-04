JD Vance in Vaticano, in dubbio l'incontro con Papa Francesco dopo la tensione sui migranti

JD Vance è arrivato a Roma e tutti si interrogano sul possibile incontro tra il vicepresidente degli Stati Uniti e il Papa. Il dubbio sul colloquio tra il numero due della Casa Bianca e il numero uno del Vaticano è presto spiegato: tra le due autorità non corre buon sangue. Vance e l’intera amministrazione Usa hanno più volte condannato l’operato di Papa Francesco in termini di migranti e diritti Lgbtqia+, mentre il Santo Padre è critico sulle politiche migratorie della Casa Bianca.

JD Vance in Vaticano

JD Vance è arrivato all’aeroporto di Ciampino venerdì 18 aprile e trascorrerà tre giorni nella Capitale. Tre le parole chiave della sua missione: Italia, Europa e Vaticano. A proposito di quest’ultimo, Vance incontrerà il cardinale Pietro Parolin sabato 19. Il vice di Trump si è convertito al cattolicesimo solamente nel 2019, per questo si considera un “cattolico bambino” pronto a consegnare al Santo Padre un ramoscello d’ulivo, specialmente dopo essere stato redarguito direttamente da Bergoglio sulle politiche migratorie degli Stati Uniti.

Andiamo con ordine: il 19 aprile JD Vance valicherà le mura leonine per un confronto sul rapporto tra fede e politica. Dal giorno dell’elezione di Donald Trump al suo secondo mandato, Washington non ha perso occasione per puntare il dito contro San Pietro usando la parola “woke” per etichettare le aperture verso il mondo Lgbtqia+, ma ha anche rivolto risposte piccate sui migranti.

Fonte foto: ANSA JD Vance incontrerà il cardinale Pietro Parolin in Vaticano nel corso della sua tre giorni a Roma. Il colloquio con il Papa è in dubbio, ma Bergoglio si dice disposto a una breve udienza

L’incontro tra JD Vance, il Segretario di Stato Parolin e gli altri funzionari del Vaticano potrebbe essere un’occasione per rivedere le posizioni della Casa Bianca sui migranti.

Ricordiamo, infatti, che la decisione della Casa Bianca di deportare i cosiddetti indocumentados non è stata accolta con favore dalla Santa Sede, ma Trump e i suoi – ricostruisce Avvenire – si sono domandati se il Vaticano nutra un certo interesse economico: “Sono veramente preoccupati per i migranti o per i loro bilanci?“, si era chiesto JD Vance durante un’intervista rilasciata per Cbs.

I dubbi sull’incontro con il Papa

Il Papa, ricordiamo, è ancora convalescente a seguito delle dimissioni dall’ospedale Gemelli dopo un lungo ricovero per una polmonite bilaterale, dunque le sue condizioni di salute restano delicate. Tuttavia, il Santo Padre potrebbe “accogliere con favore questa visita”, fa sapere al Washington Post Victor Gaetan, autore di God’s Diplomats: Pope Francis, Vatican Diplomacy, and America’s Armageddon.

Lo stesso Papa, in effetti, è riuscito a incontrare i Reali d’Inghilterra durante la loro recente visita a Roma, anche se per un breve tempo. Altrettanto breve potrebbe essere il colloquio con il vice di Trump, ma – come anticipato – non mancano i dubbi. Dopo l’esternazione di Vance contro il Vaticano sul tema dei migranti, Papa Francesco ha liquidato le posizioni degli Usa come “narrazioni che discriminano e causano inutili sofferenze ai nostri fratelli e sorelle migranti e rifugiati”.

Cosa dicono gli osservatori

Va anche detto – come sottolinea il Washington Post – che JD Vance arriverà alla Santa Sede alla vigilia della Pasqua, e per il Vaticano si tratta di giornate di gran fermento. Non si esclude, tuttavia, che il Santo Padre riesca a incontrare JD Vance prima della Santa Messa di domenica o dopo la funzione.

Sempre il Post sottolinea che secondo gli osservatori la disponibilità di Francesco ad una breve udienza con il numero due della Casa Bianca è assodata, dunque se l’incontro non dovesse avvenire non sarà responsabilità né del numero uno di piazza San Pietro né della sua salute.