JD Vance ringrazia Papa Leone dopo l'attacco di Trump, "grato perché non vuole dibattere"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Prima gli attacchi, poi il cambio di registro: l’Amministrazione Usa cerca di ricucire con la Santa Sede e, soprattutto, con gli elettori cattolici statunitensi. Il vicepresidente JD Vance ha ringraziato Papa Leone XIV, dopo che il Pontefice ha chiarito che non è nelle sue intenzioni polemizzare con Trump e con il suo entourage. La distensione arriva a pochi giorni dall’attacco di Trump a Papa Leone.

JD Vance su Papa Leone XIV

Così ha scritto JD Vance su X: “Sono grato a Papa Leone per aver detto questo. Mentre la narrativa dei media alimenta costantemente i conflitti – e sì, disaccordi reali ci sono stati e ci saranno – la realtà è spesso molto più complicata”.

Il vicepresidente ha poi evidenziato il ruolo del Pontefice, spiegando che il fatto di “predicare il Vangelo” comporta inevitabilmente prese di posizione “su questioni morali del momento”.

E ancora: “Il Presidente e la sua intera Amministrazione, lavorano per applicare questi principi morali in un mondo caotico. Lui sarà nelle nostre preghiere – conclude Vance riferendosi a Papa Leone – e spero che noi saremo nelle sue”.

Lo scontro tra Trump e il Papa

Le dichiarazioni di Vance arrivano dopo il duro attacco di Trump nei confronti del Papa: il presidente Usa aveva criticato apertamente Leone XIV per le sue posizioni sulla guerra con l’Iran e la gestione dei migranti, arrivando a definirlo “debole sulla criminalità e pessimo per la politica estera“.

Trump aveva poi sostenuto di essere stato determinante nell’elezione dello statunitense Robert Francis Prevost a nuovo Papa: “Se non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano”.

Le parole di Papa Leone XIV

“Io non ho paura dell’amministrazione Trump, parlo del Vangelo, continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra”, aveva replicato Leone XIV. Che aveva inoltre aggiunto: “Non ho intenzione di entrare in un dibattito con lui“.

Durante il volo verso l’Angola, Papa Leone XIV ha voluto chiarire ulteriormente la sua posizione, spiegando che molti dei suoi discorsi erano stati preparati in anticipo e non avevano alcuna intenzione polemica. Il Pontefice ha denunciato una “certa narrazione non del tutto accurata”, precisando che alcune sue dichiarazioni sono state interpretate come un tentativo di rispondere a Trump, quando in realtà non era questo il suo obiettivo.

E ancora: “Gran parte di ciò che è stato scritto da allora non è altro che un commento su commento, nel tentativo di interpretare quanto è stato detto”, ha affermato Leone XIV. Un esempio è il recente discorso pronunciato all’incontro di preghiera per la pace a Bamenda.

“Quel discorso – ha spiegato il Pontefice – era stato preparato due settimane prima, ben prima che il presidente commentasse su di me e sul messaggio di pace che sto promuovendo. Eppure, è stato interpretato come se stessi cercando di dibattere nuovamente con il presidente, cosa che non è affatto nel mio interesse“.

Dopo il chiarimento di Leone XIV è arrivato il ringraziamento di JD Vance, funzionale anche a cercare di smorzare le polemiche interne al dibattito politico statunitense.

Tensioni fra Trump e i cattolici Usa

Le precedenti esternazioni di Trump e Vance (che aveva invitato il Papa ad occuparsi solo di “questioni morali”) avevano mandato in agitazione il mondo cattolico americano. I sondaggi hanno mostrato come gli elettori cattolici non abbiano gradito le frizioni con il Vaticano. E non sono mancati malumori nell’associazione Catholics for Catholics, vicina al mondo Maga. Grande imbarazzo e disagi, poi, fra i parlamentari repubblicani cattolici.

Ma l’attacco al Papa aveva suscitato anche la reazione di diversi capi di Stato esteri, fra i quali la premier italiana Giorgia Meloni. Dopo tutto questo è arrivato il tentativo di ricucire.