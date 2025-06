Jeff Bezos e il matrimonio con Lauren Sanchez a Venezia, dai 200 invitati al costo delle nozze: cosa sappiamo

Kim Kardashian, Katy Perry. E ancora 20 milioni di dollari per la celebrazione delle nozze e circa un milione di dollari per l’organizzazione logistica. Infine, si parla di circa 200 invitati. Sono le indiscrezioni sulle celebrità e sui costi che interesseranno Venezia in occasione del matrimonio tra il magnate Jeff Bezos e Lauren Sanchez, dettagli che verranno svelati solamente col fatto compiuto che si terrà in una località segreta. Numeri e nomi che, come noto, stanno suscitando polemiche sia nei confronti dell’amministrazione locale che verso le personalità in arrivo, di cui vengono denunciati lo sfarzo e la copertura mediatica.

Chi sono gli invitati

Come precisano su Today.com – attenzione, non parliamo della testata italiana – la lista completa e reale degli invitati alle nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez verrà svelata solamente nel giorno dell’evento.

Secondo le indiscrezioni di Today.com dalla parte della futura sposa potrebbero arrivare la popstar Katy Perry, l’imprenditrice e modella Kim Kardashian e Kris Jenner, oltre a Eva Longoria e alla commentatrice sportiva Charissa Thompson.

Fonte foto: ANSA Tra gli invitati per il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia potrebbero arrivare Kim Kardashian, Katy Perry ed Eva Longoria. Le nozze potrebbero avere un costo stimato sui 15 milioni di dollari

Le donne potrebbero arrivare ad un totale di 11, come supposto dai tabloid a seguito delle celebrità che hanno partecipato alla festa di addio al nubilato che la futura sposa ha tenuto a Parigi il 16 maggio.

La lista degli ospiti potrebbe comprendere anche la produttrice cinematografica Kerianne Flynn e l’attivista per i diritti umani Amanda Nguyen.

I costi del matrimonio di Jeff Bezos con Lauren Sanchez

Come per la lista degli invitati, anche i costi del matrimonio tra Bezos e Sanchez sono oggetto di stima. I numeri ipotetici arrivano al Daily Mail da Kunal Madal di Dress Preservation e Zoe Buke di Hitched, piattaforme autorevoli in termini di matrimoni. Secondo le fonti, le nozze del capo di Amazon potrebbero raggiungere un costo che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di dollari, una cifra che dipende dall’esclusività della sede scelta per le celebrazione che, al 23 giugno, è ancora avvolta nel mistero.

Madal e Buke, inoltre considerano la caratura degli invitati che, inevitabilmente, verranno tenuti insieme da un sistema di intrattenimento. Luci, palcoscenico, licenza e sistema audio potrebbero battere un costo che oscilla tra i 3 e i 5 milioni di dollari. Non si esclude, inoltre, una possibile performance di artisti di fama internazionale che potrebbero corrispondere ai nomi di Beyoncé o Andrea Bocelli, che ovviamente potrebbero essere remunerati con generoso cachet.

Secondo Zoe Buke le gole d’oro che daranno voce e canto all’evento potrebbero fatturare fino a due milioni di dollari. Costi notevoli potrebbero arrivare per i trasporti degli invitati che richiedono sicurezza ed esclusività, per questo la forbice si muove tra i 500 mila e i 2 milioni di dollari.

Le stime sui fiori, i fotografi, il catering e le bomboniere

Come noto, ogni matrimonio ha un suo listino prezzi. Quando si parla di grandi personalità del mercato come Bezos e Sanchez, le cifre superano il capogiro. Madal e Buke, su questo aspetto considerano anche la parte relativa agli addobbi floreali, i fotografi ingaggiati per l’occasione, il catering e i pensierini per gli invitati.

Secondo Kunal lo sfarzo che potrebbe accompagnare il giorno del sì sulla laguna potrebbe portare la coppia a spendere fino a 3 milioni di dollari per i fiori. Gli incaricati ad immortalare i festeggiamenti con macchine fotografiche di alta fattura con una certa formazione potrebbero battere cassa fino a 500 mila dollari, specialmente se appartenenti ad un team creativo.

Notevole potrebbe essere la spesa per sollazzare gli stomaci dei partecipanti – circa 200, secondo il Comune di Venezia – potrebbe arrivare fino a un milione di dollari se consideriamo la qualità Michelin, i vini pregiati e il personale qualificato chiamato per l’occasione.

E il wedding planner? Il peso specifico di un professionista che lavora con i vip del calibro di Hollywood potrebbe valere fino a 500 mila dollari, la stessa cifra che riguarderebbe le bomboniere per gli invitati.