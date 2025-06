Jeff Bezos e la rivelazione agli amici sul matrimonio contestato a Venezia: "Ferito, proteste sbagliate"

I tre giorni di festa per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia si sono conclusi e la coppia ha suggellato l’unione anche con un bacio in Laguna a favore dei fotografi. Eppure qualcosa ha rammaricato il fondatore di Amazon. Alle persone più strette avrebbe confidato di non aver apprezzato e neanche compreso le contestazioni esplose in città.

La rivelazione di Jeff Bezos agli amici

Secondo quanto riporta La Repubblica, Jeff Bezos avrebbe confidato agli amici la sua “amarezza e irritazione” per le “incomprensibili contestazioni” esplose a Venezia e riportate dai media Usa.

“Noi amiamo Venezia – avrebbe detto – e contribuiremo alla sua salvaguardia: certi attacchi sbagliano indirizzo”.

ANSA

Jeff Bezos a Venezia

Il fondatore di Amazon, secondo chi gli è vicino, avrebbe colto un’atmosfera diversa rispetto a quella, più favorevole, che vive in America.

Uno degli uomini più ricchi del mondo sarebbe rimasto scosso per lo stop ai suoi due yacht, lo sfratto dell’ultimo ballo dalla Madonna della Misericordia, le contestazioni e lo stato d’assedio in cui è stato costretto assieme ai suoi invitati.

Le contestazioni al matrimonio di Bezos

Venezia vive da anni un problema di overtourism con turisti e grandi navi che inquinano e creano disagi alla città. Alcuni hanno visto nel matrimonio extralusso di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, un’esasperazione di questa situazione con la città che sarebbe stata “svenduta” piuttosto che tutelata.

Già da prima che la coppia arrivasse in Laguna, a Venezia sono iniziate le proteste. Il 26 giugno è stato inscenato un blitz dai comitati antagonisti con un laser che ha proiettato slogan anti-Bezos sul campanile di San Marco.

Il 28 giugno c’è stata una nuova manifestazione contro Mr. Amazon in piazza San Marco, iniziata come un flash-mob, con una ventina di attivisti schierati davanti alla Basilica, che innalzavano cartelli a mo’ di banconote e slogan contro il miliardario americano e inneggianti alla pace a Gaza.

Due persone vestite da “sposi” si sono poste poi su un piedistallo, mentre una ragazza e un ragazzo hanno cercato di arrampicarsi su due dei “pili” portabandiera davanti alla chiesa. Ma sono stati tutti fermati e identificati dalle forze dell’ordine.

Il 29 giugno è stato organizzato un corteo di protesta per la “Venezia svenduta ai tycoon” promosso dai comitati “anti-Bezos” e “anti-guerra”, che è partito dal piazzale della stazione di Santa Lucia ed è arrivato al Ponte di Rialto.

La luna di miele di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Il 28 giugno all’Arsenale si è tenuta la maxi festa conclusiva dei tre giorni di festeggiamenti per il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. L’evento è stato ambientato tra scenografie monumentali, 80.000 rose, arredi di design e un’illuminazione suggestiva, in vero stile “Met Gala veneziano”.

Secondo le indiscrezioni, i due sposini potrebbero proseguire la Luna di Miele a bordo del maxi yatch Koru che attraverserà l’Adriatico per arrivare a Taormina, in Sicilia.