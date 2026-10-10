Jeff Bezos entusiasta dell'intelligenza artificiale, in futuro "lavorerà uno a famiglia, 3 giorni a settimana"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Jeff Bezos vede principalmente benefici nel futuro dell’umanità grazie all’intelligenza artificiale, almeno nel mondo del lavoro. Secondo il fondatore di Amazon, l’IA potrebbe far crescere la produttività al punto da permettere a molti di lavorare solo tre giorni a settimana, alle coppie di vivere con un solo stipendio. Per Bezos il rischio non à la disoccupazione ma la carenza di lavoratori: Amazon intanto fa tagli al personale.

Jeff Bezos “difende” l’intelligenza artificiale

Lavorare solo tre giorni a settimana senza rinunciare a una vita dignitosa, e con una sola busta paga in famiglia invece di due. Uno scenario non troppo utopistico per Jeff Bezos, che collega all’avvento dell’intelligenza artificiale.

Il fondatore di Amazon lo ha raccontato a Bret Baier, in un’intervista andata in onda il 7 ottobre 2026 su “Special Report”, il programma di Fox News.

ANSA

Il punto di partenza è la produttività. Secondo Bezos l’IA potrebbe produrre guadagni a doppia cifra nell’economia, e così una parte dei lavoratori potrebbe ridurre l’impegno settimanale.

“Mantenere la famiglia anche lavorando solo per tre giorni a settimana” sarebbe, a suo dire, la scelta di molti.

Nelle coppie con due redditi, inoltre, uno dei partner potrebbe decidere di lasciare il lavoro. L’imprenditore non ha però spiegato con quali meccanismi concreti questo futuro dovrebbe realizzarsi.

Le preoccupazioni del magnate

L’AI porterà soltanto benefici, quindi: non toglierà il lavoro a nessuno, succederà casomai il contrario. La preoccupazione di Bezos, infatti, è opposta: più che una perdita di posti su vasta scala, prevede una carenza di manodopera.

“Ciò che so per certo è che la tecnologia è reale. Credo che sia un bene per la società” ha dichiarato, precisando però che trovare personale diventerà più difficile, perché in un’economia più produttiva nessuno sarà obbligato lavorare quanto avviene oggi.

Baier ha contestato questa visione ricordando i circa 30mila posti tagliati da Amazon dalla fine dello scorso anno. La risposta di Bezos: il gruppo si trova in una “posizione molto particolare”, dopo aver ampliato di molto l’organico durante la pandemia di Covid-19.

L’intervista di Bezos non sorprende. Già a giugno, in un’intervista alla CNBC, aveva sostenuto che l’IA potrebbe far crescere produttività e tenore di vita al punto da rendere possibile il passaggio da due redditi a uno.