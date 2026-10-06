Jeffrey Archer morto "improvvisamente", i successi dello scrittore da "Caino e Abele" a Clifton e Warwick

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Jeffrey Archer è morto a 86 anni: scrittore britannico di enorme successo, ex politico conservatore, membro della Camera dei Lord e autore di bestseller tradotti e letti in tutto il mondo, ha avuto una vita segnata da trionfi e scandali. L’esordio nel 1976 e poi la fortuna mondiale tre anni dopo con “Caino e Abele”. Sue anche due fortunate saghe: quella su William Warwick e quella sui Clifton. A dare notizia della morte è stata la casa editrice HarperCollins, secondo la quale Archer si è spento “improvvisamente e serenamente nella sua casa, tra una sessione di scrittura e l’altra”.

La vita di Jeffrey Archer

La stessa vita di Jeffrey Archer sembra un romanzo, fra cadute, risalite, ricchezza, politica, accuse e processi.

Nato a Londra il 15 aprile 1940, Archer crebbe nel Somerset. Dopo la scuola e dopo una breve esperienza nell’esercito trascorse un periodo negli Stati Uniti, prima di tornare in Gran Bretagna. Fu anche agente di polizia per cinque mesi nella Metropolitan Police, quindi lavorò come istruttore di educazione fisica.

ANSA

Frequentò anche Oxford, dove si distinse nell’atletica. Fu l’ambiente universitario a metterlo in contatto con persone che avrebbero ricoperto ruoli importanti nella politica, nella finanza e nei media.

Dalla politica alla scrittura

Entrò in politica con il Partito conservatore e nel 1969 fu eletto alla Camera dei Comuni per il collegio di Louth. Nel 1974 arrivò un tracollo economico: investì in una società canadese che sosteneva di avere sviluppato un sistema per ridurre le emissioni di carbonio ma l’operazione si rivelò una truffa. Archer si ritrovò coperto di debiti e con due ipoteche sulla casa.

Lasciò il Parlamento ed ebbe inizio la sua seconda vita, quella da scrittore: nel 1976 pubblicò il suo primo romanzo, “Non un soldo di più, non un soldo di meno” che ebbe un discreto successo.

Tre anni dopo arrivò il romanzo che lo fece conoscere in tutto il mondo: “Caino e Abele“. Negli anni successivi arrivarono altri scritti, che gli permisero di accumulare grandi ricchezze.

Nel 1985 Margaret Thatcher gli affidò l’incarico non retribuito di vice presidente del Partito conservatore britannico con responsabilità per la raccolta fondi. L’esperienza durò solo un anno.

Nel 1986 un giornale tirò in ballo suoi presunti rapporti a pagamento con una prostituta. Ci fu uno scandalo e Archer ricorse alle vie legali, sentendosi diffamato. Alla fine vinse in tribunale.

Nel 1999 Archer fu scelto come candidato conservatore alla carica di sindaco di Londra. La candidatura però durò pochissimo.

Nel 2000 venne incriminato per falsa testimonianza e per aver cercato di ostacolare il corso della giustizia: si disse che aveva mentito sotto giuramento ai tempi del processo. L’anno successivo arrivò la condanna: quattro anni di carcere, dei quali ne scontò la metà. Durante la detenzione scrisse un diario della sua prigionia, un’opera in tre volumi.

Clifton e William Warwick

Archer continuò a pubblicare anche in età avanzata, arrivando a scrivere uno o due romanzi all’anno.

Negli ultimi anni si dedicò in particolare a due saghe. La prima è “Saga dei Clifton“, una serie di romanzi che racconta la vita travagliata di Harry Clifton, partendo dalle sue origini come lavoratore portuale.

La seconda è la serie dedicata a William Warwick, un poliziotto che da semplice agente della Metropolitan Police raggiunge i vertici della carriera.