Jeffrey Epstein, svelato il biglietto d'addio rimasto segreto per anni: "È ora di andarsene"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Un giudice federale degli Stati Uniti ha pubblicato la versione integrale del presunto biglietto d’addio che Jeffrey Epstein annotò prima di morire in carcere nel 2019. Il messaggio era rimasto secretato per sette anni perché incluso nel fascicolo del procedimento a carico del compagno di cella dell’ex finanziere, Nicholas Tartaglione. All’epoca gli investigatori non ebbero dunque accesso al messaggio, nel quale l’imprenditore condannato per abuso e traffico di minori aveva scritto: “Mi hanno indagato per mesi, non hanno trovato NULLA. È un privilegio scegliere quando dire addio“.

La pubblicazione del biglietto d’addio attribuito a Epstein

Nel luglio 2019 il compagno di cella di Jeffrey Epstein dichiarò di aver trovato un biglietto dopo che l’imprenditore era stato trovato privo di sensi con una striscia di stoffa intorno al collo. Epstein sopravvisse a quel tentativo di suicidio, ma qualche settimana dopo fu trovato senza vita.

Dopo sette anni negli archivi del Tribunale di Manhattan, il New York Times ha chiesto al giudice che lo secretò di rendere pubblico il biglietto.

Biglietto del quale si conosceva già l’esistenza. L’anno scorso Nicholas Tartaglione ne parlò in un podcast statunitense, mentre il 30 aprile 2026 fu lo stesso quotidiano americano ad anticipare alcuni estratti.

Nonostante il clamore e la portata delle indagini sugli Epstein Files abbiano raggiunto livelli importanti negli ultimi mesi, col Dipartimento di Giustizia che ha pubblicato milioni di documenti, il giudice newyorkese aveva deciso di non rivelare il messaggio attribuito all’ex faccendiere. Fino a oggi.

Il ritrovamento a opera del compagno di cella di Epstein

Come accennato, il messaggio d’addio scritto su un foglietto di bloc-notes fu ritrovato dal compagno di cella di Epstein, Nicholas Tartaglione. Questo dettaglio non compariva però in nessun passaggio degli Epstein Files, eccetto uno.

Un breve resoconto di due pagine, presente negli atti, descrive come il biglietto fosse stato associato esclusivamente alla vicenda legale di Tartaglione, ex poliziotto accusato di quattro omicidi.

Gli avvocati di Tartaglione avevano autenticato il biglietto, senza però spiegarne l’origine. Se fosse emerso subito la presunta paternità di Epstein, il messaggio avrebbe potuto fornire informazioni preziose sulla sua salute mentale nelle settimane precedenti la morte, classificata come suicidio.

Quando gli agenti del carcere chiesero a Epstein spiegazioni sui segni rossi sul collo dopo l’incidente del luglio 2019, il 66enne rispose che era stato aggredito da Tartaglione e che non aveva intenzioni autolesionistiche.

Dopo quell’episodio, Jeffrey Epstein fu trasferito in un’altra sezione del carcere e messo sotto sorveglianza per rischio suicidio. In quel periodo Tartaglione trovò il biglietto nascosto in un fumetto. “L’avevo aperto per leggere qualche pagina ed eccolo lì, un pezzo di carta gialla strappato da un blocco per appunti”, ha raccontato l’ex compagno di cella.

A quel punto Tartaglione consegnò il biglietto ai suoi avvocati, perché a suo dire gli sarebbe tornato utile se Epstein avesse continuato a sostenere di essere stato aggredito.

Il testo del messaggio scritto prima di morire

“Mi hanno indagato per mesi. Non hanno trovato NULLA!!! Così hanno resuscitato accuse vecchie di 15 anni”, si legge nella prima riga del biglietto reso pubblico nella sua interezza.

Nel messaggio Jeffrey Epstein afferma che l’arresto e i reati a lui imputati non erano frutto di nuove indagini e che non era stato scoperto nulla di inedito. Secondo lui, anzi, gli inquirenti avevano soltanto replicato le accuse che lo avevano già portato nel 2008 a patteggiare 18 mesi di carcere.

“È un privilegio poter scegliere il proprio momento per dire addio. Cosa volete che faccia…Scoppiare a piangere? Non c’è divertimento, non ne vale la pena!”.