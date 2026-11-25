Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Jennifer Barreto, di Porto Rico, è la vincitrice di Miss Universo 2026. Per la prima volta in 75 edizioni del celebre concorso di bellezza a trionfare è stata una donna sposata e mamma. Jennifer Barreto ha 27 anni e lavora come assistente sociale. Ha battuto Melissa Núñez della Repubblica Domenicana e la venezuelana Clara Vegas.

Chi ha vinto Miss Universo 2026: il podio finale

La finale di Miss Universo 2026 si è svolta a San Juan, in Porto Rico, martedì 24 novembre. L’assistente sociale ventisettenne Jennifer Barreto ha trionfato su altre 115 finaliste (numero significativamente ridotto a causa di alcuni ritiri dell’ultimo minuto).

Melissa Núñez della Repubblica Dominicana si è classificata al secondo posto. La venezuelana Clara Vegas si è dovuta, invece, “accontentare” del gradino più basso del podio.

Perché la vittoria di Jennifer Barreto a Miss Universo è importante

Jennifer Barreto è la prima donna sposata e mamma a vincere il concorso di bellezza Miss Universo in 75 edizioni.

Solo 3 anni fa gli organizzatori della rassegna avevano revocato il controverso divieto di partecipazione all’evento per le concorrenti sposate (o che lo sono state in passato) o che hanno partorito.

Nel 2023, gli organizzatori hanno anche abolito l’altro divieto di lunga data rivolto alle concorrenti di età superiore ai 28 anni.

ANSA

Il messaggio di Jennifer Barreto Miss Universo 2026

Durante la finale dell’edizione 2026 di Miss Universo, le cinque finaliste hanno risposto alle domande dei giudici su diversi temi, tra cui ciò di cui il mondo ha bisogno dai suoi leader.

Alla domanda su quale valore umano non dovremmo “mai perdere” con lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale, Jennifer Barreto ha risposto, in spagnolo, che “la cosa migliore è usarla responsabilmente”.

Poi ha aggiunto: “Se l’Intelligenza artificiale mette a rischio i nostri valori, allora non sono mai stati valori. I valori si trovano nella coerenza tra ciò che diciamo e quello che facciamo, soprattutto quando mantenerli diventa difficile”.

Fischi alla concorrente di Israele

Prima della finale di martedì di Miss Universo 2026, si sono svolte una serie di fasi preliminari, tra cui le interviste a porte chiuse e la sfilata in costume nazionale.

Durante quest’ultima, stando a quanto riportato da Abc7, si sarebbero uditi alcuni fischi quando Miss Israele Danielle Yablonka ha sfilato sulla passerella indossando un mantello con la scritta “pace” in inglese, ebraico e arabo.