Jennifer Pedano morta a Vigevano travolta da un'auto dopo l'incidente in moto, la 31enne era madre di 2 figli

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Jennifer Pedano, di 31 anni, madre di 2 figli, è morta a Vigevano travolta da un’auto dopo un incidente in moto. Per motivi al momento non ancora noti, la donna ha perso il controllo dello scooter ed è caduta in terra, finendo col corpo oltre lo spartitraffico centrale. Un’auto che sopraggiungeva nella direzione opposta non è riuscito a evitare l’impatto, che è risultato purtroppo fatale.

La ricostruzione dell’incidente mortale di Jennifer Pedano a Vigevano

A ricostruire la dinamica dell’incidente mortale che è costato la vita a Jennifer Pedano a Vigevano è Prima Pavia. Nel tardo pomeriggio di martedì 14 aprile la donna stava percorrendo corso Brodolini in scooter quando, per cause che sono ancora al vaglio della polizia locale, ha perso il controllo del mezzo.

Il corpo di Jennifer Pedano è stato sbalzato oltre lo spartitraffico centrale. In quell’istante, nella direzione opposta, è sopraggiunta una Fiat Panda. Il conducente non ha avuto lo spazio di manovra necessario per evitare l’impatto e la 31enne è stata travolta dall’auto.

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I soccorsi a Jennifer Pedano

Nell’impatto, particolarmente violento, Jennifer Pedano ha perso il casco.

Le sue condizioni di salute sono apparse fin da subito critiche ai testimoni e ai primi soccorritori della Croce Verde di Vigevano arrivati sul posto, anche se per i primi istanti la 31enne sarebbe rimasta cosciente.

Il quadro clinico è precipitato in modo rapido. All’arrivo dell’elisoccorso da Milano, la donna è andata in arresto cardiaco. I sanitari l’hanno intubata e hanno praticato manovre di rianimazione per oltre 30 minuti sul posto.

Una volta stabilizzata, Jennifer Pedano è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Nella nottata di martedì, purtroppo è deceduta a causa delle lesioni interne troppo gravi.

Le indagini sull’incidente di Jennifer Pedano a Vigevano

Spetterà agli agenti della polizia locale stabilire la causa che ha portato alla perdita di controllo del motorino su cui viaggiava Jennifer Pedano.

Tra le ipotesi ci sono quelle del malore, del guasto meccanico o di un’insidia presente nel manto stradale.

Chi era Jennifer Pedano

Jennifer Pedano, la donna morta nell’incidente avvenuto a Vigevano, in provincia di Pavia, nel tardo pomeriggio di martedì 14 aprile, era una giovane mamma di due figli, di 9 e 11 anni.

Il prossimo mese di luglio, la donna avrebbe compiuto 32 anni.