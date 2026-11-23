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Il consiglio di amministrazione di NVIDIA ha ripristinato Jensen Huang nel ruolo di CEO, presidente e direttore del CdA dell’azienda di chip statunitense. Huang si era dimesso a seguito della scoperta di diverse relazioni extraconiugali, tra cui una con una dirigente della stessa NVIDIA e un’altra con una sospetta spia cinese. Le azioni della società sono cresciute del 27% di valore in apertura. Il presidente degli USA Donald Trump ha commentato favorevolmente la vicenda, definendo Huang un “patriota”.

Haung è di nuovo CEO di NVIDIA

La decisione di ripristinare Huang come CEO di NVIDIA è arrivata mezz’ora prima dell’apertura delle Borse negli Stati Uniti, ma ha avuto subito un effetto diretto sulle azioni di molte aziende, in vario modo legate al settore dell’AI.

Il comunicato con cui il consiglio di amministrazione ha sancito il ritorno del dirigente alla guida dell’azienda recita:

Il CdA ritiene che Jensen sia la persona adatta per guidare Nvidia, e che il suo ritorno preservi gli interessi degli azionisti, dei dipendenti, dei partner commerciali e dei clienti della società. Abbiamo piena fiducia in Jensen e non vediamo l’ora di riprendere a lavorare con lui.

Nel comunicato viene riportata anche una dichiarazione dello stesso Huang: “Sono onorato di tornare a NVIDIA e di poter nuovamente guidare una delle aziende tecnologiche più importanti del mondo, all’alba di una nuova rivoluzione industriale. Assumo questa responsabilità con grande umiltà e rinnovato impegno”.

Il commento di Donald Trump e le azioni di Nvidia

Tra le prime reazioni alla notizia c’è stata quella di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha definito Huang un “patriota”. Elon Musk, Ceo di Tesla e SpaceX, ha commentato sul proprio social, X: “L’errore è stato corretto”. La posizione di Musk in favore del ritorno di Huang a NVIDIA era nota, mentre quella della Casa Bianca era più ambigua.

Anche se il presidente degli Stati Uniti non si era mai particolarmente esposto sulla vicenda, diversi membri della sua amministrazione avevano fatto pressioni sul CdA di NVIDIA perché licenziasse Huang dopo la scoperta dei suoi scandali. La Casa Bianca non avrebbe gradito in particolare i rapporti del CEO di NVIDIA con la sospetta spia cinese Alice Huang.

Nel frattempo le azioni di NVIDIA sono balzate del 27% in apertura alla Borsa di New York e hanno trascinato l’intero settore tecnologico mondiale. Il Nasdaq, il listino statunitense che più è influenzato dalle aziende tech, ha guadagnato oltre il 6% nei primi minuti dopo l’avvio delle contrattazioni.

Perché Huang si era dimesso

Jensen Huang si era dimesso lo scorso 12 novembre dopo che diverse fonti di stampa avevano fatto emergere una sua relazione extraconiugale con Alice Huang, dirigente di un’azienda cinese che contrabbanderebbe chip avanzati di Nvidia in Cina. Gli USA hanno bandito i prodotti più avanzati dell’azienda dalla Cina, per ostacolare l’avanzamento dell’intelligenza artificiale di Pechino.

In pochi giorni erano emersi inoltre altri rapporti extraconiugali del CEO, tra cui uno con una sua dipendente, una dirigente di NVIDIA. Una condotta particolarmente mal vista nella Silicon Valley, che in molti indicavano come la vera ragione per cui Huang era stato costretto alle dimissioni.

Inizialmente, infatti, Alice Huang era stata accusata di essere una spia cinese al servizio dell’intelligence di Pechino, ma questi sospetti non erano supportati da prove certe. Negli ultimi giorni, però, proprio poco prima del ritorno di Jensen Huang a NVIDIA, il New York Times ha presentato diversi elementi a sostegno della tesi che Alice Huang avesse lavorato per almeno un anno per l’intelligence cinese.