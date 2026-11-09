Jensen Huang e la presunta spia Alice Huang, NVIDIA indaga sui contatti tra il CEO e l'imprenditrice sospetta

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il numero uno di Nvidia ammette la relazione extraconiugale con una spia cinese, ma non si dimette. Colpo di scena sullo scandalo che ha travolto il co-fondatore del colosso americano dei microchip, Jensen Huang, alimentato dalle voci con una dirigente assoldata dalla Cina per passare al governo informazioni su di lui e sull’azienda. L’amministratore delegato ha infine confessato, ed è ora al centro di un’indagine interna disposta dal consiglio di amministrazione.

La confessione di Jensen Huang

Jensen Huang, sposato dal 1985 con Lori Mills la quale ha avuto due figli, ha ammesso con una mail inviata ai dipendenti la relazione con Alice Huang, dirigente di Megaspeed, società di Singapore diventata tra i principali clienti di Nvidia nel Sud est asiatico.

“Sono stato infedele a mia moglie. Le mie azioni hanno ferito lei e i nostri figli. Non ci sono scuse per ciò che ho fatto”, ha scritto in un estratto riportato da Reuters.

ANSA

La relazione extraconiugale con la spia cinese Alice Huang

Il Ceo del colosso dei microchip ha confermato così i sospetti che circolavano da tempo sul rapporto extraconiugale con Alice Huang, imprenditrice cinese finita sotto i riflettori dei servizi di intelligence americani da oltre un anno.

Secondo un rapporto dettagliato della Cia, la dirigente di Megaspeed sarebbe una spia reclutata dal governo cinese per ottenere informazioni su Nvidia e il suo amministratore delegato.

La stessa società di Singapore era stata accusata in tempi non sospetti dagli Usa di aver portato in Cina microchip avanzati prodotti dal colosso californiano, violando le norme sull’export.

Una questione di estrema importanza per gli Stati Uniti, nel timore che la Cina possa entrare in possesso di tecnologie determinanti nella corsa all’Intelligenza artificiale.

L’indagine interna di Nvidia

Nonostante la confessione, un portavoce di Nvidia ha specificato che l’attività del gruppo non sarà intaccata dallo scandalo e che Jensen Huang non ha intenzioni di dimettersi.

Ma dalla società è arrivata una nota stampa in cui si annuncia l’apertura di un’indagine interna sullo scandalo, anche se i vertici dell’azienda specificano che non ci sia “motivo di credere che siano state compromesse informazioni riservate relative alla sicurezza nazionale o segreti di NVIDIA”.

“Il consiglio di amministrazione di NVIDIA ha avviato un’indagine indipendente alla luce delle recenti notizie secondo cui il fondatore e CEO Jensen Huang sarebbe stato bersaglio di un’attività di intelligence straniera – si legge – Un comitato di amministratori indipendenti, coadiuvato da consulenti esterni indipendenti, supervisionerà l’indagine. Il Consiglio di amministrazione attribuisce la massima priorità alla sicurezza nazionale ed economica degli Stati Uniti, che è di primaria importanza per gli interessi di NVIDIA e dei suoi azionisti.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti, che si è affrettato a difendere il Ceo: “È una brava persona, ha fatto un lavoro fantastico per il nostro Paese” ha dichiarato Donald Trump.