Jensen Huang può tornare a essere Ceo di Nvidia, l'appoggio di Elon Musk e la possibile sponda di Trump

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L’ex Ceo di Nvidia Jensen Huang, costretto alle dimissioni dopo l’emersione di molteplici scandali, potrebbe riprendere il suo ruolo a capo dell’azienda da 4.000 miliardi di dollari al centro del settore dell’AI. Il suo ritorno avrebbe il supporto di buona parte dei dirigenti tech statunitensi, a partire da Elon Musk. I suoi alleati starebbero cercando anche il supporto di Donald Trump, che però preferirebbe un cambiamento radicale al vertice dell’azienda.

Jensen Huang vuole tornare Ceo di Nvidia

Il Financial Times ha riportato che, secondo diverse fonti vicine alla vicenda, Jensen Huang starebbe parlando apertamente con amici e confidenti di un suo tentativo di tornare a essere Ceo di Nvidia.

A suo supporto ci sarebbero buona parte dei dirigenti del settore tecnologico statunitense, tranne quelli dei cosiddetti “laboratori di frontiera”, OpenAI e Anthropic, che di Nvidia sono i principali clienti.

ANSA

Huang si era dimesso dopo che, in pochi giorni, erano emersi due diversi scandali riguardanti sue relazioni extraconiugali, una con una sospetta spia cinese e l’altra con una sua dipendente.

La posizione di Huang

Huang è forte di una fedeltà quasi inattaccabile dei dipendenti di Nvidia. Il cofondatore dell’azienda la guida dal 1993 e l’ha portata da essere una società di nicchia di schede grafiche per videogiochi a un colosso dell’AI da 4.000 miliardi di dollari.

L’ex Ceo di Nvidia ha poi il supporto, come detto di quasi tutti i dirigenti della Silicon Valley, per primo Elon Musk, che ha firmato una lettera aperta chiedendo di riconsegnare a Huang la posizione di Ceo di Nvidia.

Anche alcuni dei suoi più stretti alleati, però, riconoscono che la condotta di Huang è passibile di licenziamento. Non tanto per la relazione con Alice Huang, fino a ora solo sospettata di essere una spia cinese, ma soprattutto per l’altra relazione, quella con una sua sottoposta, una violazione dei codici di comportamento per cui qualsiasi dirigente perderebbe il posto.

Trump pronto a intervenire?

Gli alleati di Huang starebbero però facendo pressione soprattutto sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si è dimostrato molto interessato al settore dell’AI.

Al momento, infatti, il principale ostacolo al ritorno di Huang alla guida di Nvidia è proprio la Casa Bianca. Da anni diverse amministrazioni stanno tentando di limitare le esportazioni di chip avanzati di Nvidia dagli Usa alla Cina.

L’amministrazione Trump ha accusato Huang di non aver rispettato i patti e ora diversi esponenti di alto rango del governo statunitense stanno chiedendo un cambiamento radicale nella leadership di Nvidia.