Jeremy Clarkson rivela di avere un "tumore aggressivo", asportata parte della prostata al presentatore tv

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il noto presentatore tv Jeremy Clarkson ha rivelato in televisione di avere un “tumore aggressivo” e che una parte della sua prostata è stata asportata per questo. L’annuncio è arrivato in un episodio dell’ultima stagione del programma ‘Clarkson’s Farm’, andato in onda mercoledì 16 giugno. La serie è stata realizzata tra il 2024 e il 2025, ma non è noto a quando risale con precisione l’effettiva comunicazione.

L’annuncio di Jeremy Clarkson sul tumore

Jeremy Clarkson ha reso noto di avere un tumore in una puntata di ‘Clarkson’s Farm’ trasmessa mercoledì 16 giugno. L’episodio è stato registrato tra il 2024 e il 2025.

Il noto presentatore tv, che ha 66 anni, è stato ripreso mentre comunicava la notizia ai membri del cast Kaleb Cooper e Charlie Ireland, entrambi rimasti visibilmente scioccati dalla notizia. Clarkson ha parlato di un tumore “aggressivo” e ha rivelato che gli è stata asportata una parte della sua prostata.

Il dialogo tra Clarkson, Cooper e Ireland sul tumore “aggressivo”

“Sono sparito qualche settimana fa per fare una biopsia. Si tratta di cancro ed è aggressivo, ma ancora in fase iniziale“, ha detto Jeremy Clarkson.

Il presentatore ha aggiunto di conoscere la diagnosi “da maggio”. “Vi prometto che starò bene“, ha aggiunto, spiegando che sarebbe rimasto fuori gioco “per un po'”.

Kaleb Cooper ha invitato Jeremy Clarkson a “prendersi cura di sé”. Charlie Ireland ha aggiunto: “Ti auguro una pronta guarigione”.

In un’altra conversazione con Kaleb Cooper mostrata nell’episodio successivo del programma, Clarkson ha confermato il tipo di cancro, spiegando che “il 10% della prostata è necrotizzato, il 10% è la zona in cui si trova il tumore”.

Più tardi, Clarkson ha detto ancora: “Mi sono operato e incrociamo le dita sperando che abbia funzionato, non lo sappiamo ancora”.

Jeremy Clarkson e i precedenti problemi al cuore

La salute di Jeremy Clarkson era già stata al centro della quinta stagione del programma, che si era aperta con il presentatore tv che ha reso noto di essersi sottoposto a un intervento al cuore nell’ottobre del 2024.

All’epoca, nella sua rubrica per il Sunday Times, Clarkson aveva spiegato che “di alcune arterie che irrorano il mio cuore con sangue vitale, una era completamente ostruita e la seconda delle tre stava per fare la stessa fine”. Aveva poi comunicato che gli era stato impiantato uno stent.