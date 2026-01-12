Jerome Powell indagato, l'accusa di Donald Trump sulla ristrutturazione da 2,5 miliardi della sede della Fed

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il presidente della Fed, Jerome Powell, indagato dalla procura federale. L’inchiesta aperta dal distretto di Columbia riguarda la ristrutturazione da 2,5 miliardi della sede di Washington della Federal Reserve, sul cui progetto il banchiere è accusato di aver mentito davanti al Congresso. Dietro al procedimento ci sarebbe però l’offensiva definitiva lanciata da Donald Trump contro il numero uno della banca centrale americana, ultimo capitolo di uno scontro che va avanti da tempo sui tassi d’interesse.

Indagato il presidente della Fed

L’indagine è stata avviata dalla procuratrice Jeanine Pirro, fedelissima del presidente e da lui nominata a capo del distretto di Washington D.C.. Secondo le contestazioni, Jerome Powell avrebbe impiegato più soldi rispetto a quanto dichiarato al Congresso degli Stati Uniti per il progetto di rifacimento della sede della Fed nella capitale: 3,1 miliardi di dollari a fronte dei 2,5 miliardi previsti inizialmente.

Sforamento dei costi sui lavori che nasconderebbe, è l’accusa, possibili frodi.

La reazione di Jerome Powell

L’inchiesta è stata commentata dallo stesso Powell, che ha respinto gli addebiti e ha definito il procedimento un “pretesto” di Trump per intimidire la Fed e indebolirne l’indipendenza: “Nutro profondo rispetto per lo stato di diritto e per il principio di responsabilità nella nostra democrazia. Nessuno, e certamente non il presidente della Federal Reserve, è al di sopra della legge. Ma questa azione senza precedenti dovrebbe essere vista nel contesto più ampio delle minacce e delle continue pressioni esercitate dall’amministrazione” ha dichiarato.

“La minaccia di incriminazione penale è una conseguenza del fatto che la Federal Reserve fissa i tassi di interesse in base alla nostra migliore valutazione di ciò che servirà al pubblico, piuttosto che in base alle preferenze del presidente” è stata la spiegazione di Jerome Powell.

Lo scontro con Donald Trump

Tra Jerome Powell e Donald Trump va in scena da tempo uno scontro aperto, con diversi attacchi del capo della Casa Bianca di fronte ai ripetuti rifiuti del presidente della Fed di tagliare i tassi di interesse.

In diverse occasioni, il presidente Usa ha minacciato di licenziare il banchiere da lui stesso nominato alla guida della Federal Reserve, potere che però non ha.

Ad agosto 2025, il tycoon aveva cercato di cacciare uno dei componenti del Consiglio dei governatori della Federal Reserve, ma il provvedimento era stato bloccato dalla Corte Suprema.

Sulla notizia dell’inchiesta su Powell, Trump avrebbe dichiarato di non sapere nulla.