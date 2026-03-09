Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre cittadini stranieri sono stati denunciati per violazione di domicilio aggravata e occupazione abusiva di immobile a Jesolo. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Venezia nei giorni scorsi, dopo che i tre si sarebbero introdotti in una casa vacanza rompendo una porta finestra, lasciando tracce evidenti della loro presenza. Gli agenti sono riusciti a identificarli grazie all’analisi delle tracce e alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con una segnalazione che indicava la presenza di più persone all’interno di una casa vacanza a Jesolo. I soggetti, secondo quanto riferito, avrebbero rotto il vetro di una porta finestra per entrare nell’abitazione di proprietà di una signora, occupandola senza alcuna autorizzazione e lasciando numerose tracce del loro passaggio.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Jesolo hanno avviato immediatamente le indagini per risalire all’identità degli “inquilini” non autorizzati. Attraverso l’analisi delle tracce rinvenute all’interno dell’appartamento e la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza di un hotel della zona e di un supermercato, dove i soggetti avrebbero acquistato alimenti poi consumati nell’abitazione, la Polizia è riuscita in breve tempo a identificare i responsabili.

La denuncia all’Autorità Giudiziaria

I tre uomini, tutti cittadini di nazionalità straniera, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per violazione di domicilio aggravata e occupazione abusiva di immobile. L’operazione si è svolta nei giorni scorsi a Jesolo, grazie al lavoro coordinato degli agenti del Commissariato locale e della Polizia di Stato di Venezia.

