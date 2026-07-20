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Un arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale nella notte di domenica scorsa a Jesolo. L’intervento è stato effettuato dopo una segnalazione proveniente da un locale del litorale, dove sarebbe stata notata una presunta cessione di droga. L’uomo arrestato, cittadino italiano, è stato trovato in possesso di numerosi involucri contenenti cocaina, ketamina ed ecstasy, oltre a materiale per il confezionamento.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via nella notte di domenica scorsa, quando dal personale di un noto locale del litorale di Jesolo è giunta una segnalazione alle Forze dell’Ordine. Secondo quanto riferito, un uomo sarebbe stato visto mentre cedeva una sostanza sospetta a un avventore. La tempestiva comunicazione ha permesso agli agenti del Commissariato di P.S. di Jesolo di intervenire rapidamente sul posto.

Il controllo e la perquisizione

Giunti presso il locale indicato, gli agenti hanno individuato il sospetto e lo hanno sottoposto a controllo. L’uomo, cittadino italiano, è stato fermato e identificato. Gli accertamenti sono poi proseguiti anche presso il domicilio del soggetto, dove la Polizia ha effettuato una perquisizione approfondita.

Il materiale sequestrato

Durante le operazioni di controllo e perquisizione, sono stati rinvenuti complessivamente circa una ventina di involucri contenenti sostanze stupefacenti di vario tipo: cocaina, ketamina ed ecstasy. Oltre a queste, sono stati trovati diversi frammenti di pastiglie sfuse di altra sostanza stupefacente e tutto il necessario per il confezionamento delle dosi, come bilancini di precisione e materiale per il taglio e l’impacchettamento.

L’arresto e le accuse

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Dopo le formalità di rito, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà ora valutare la sua posizione. Si ricorda che il procedimento penale è ancora in corso e che la colpevolezza dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.

IPA