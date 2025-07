Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per spaccio di sostanze stupefacenti dei Carabinieri a Jesolo. Un uomo di 35 anni, straniero e senza fissa dimora, è stato fermato e trovato in possesso di diverse dosi di droga. L’intervento è avvenuto nella giornata di ieri, in una piazza della nota località balneare, durante un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio. L’arrestato è stato sottoposto a misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Venezia, in attesa della conclusione del procedimento penale.

Operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari della Stazione di Jesolo hanno intensificato i controlli nelle aree più frequentate della città, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione. Durante uno di questi servizi, hanno notato un uomo che si aggirava con atteggiamento sospetto in una delle piazze principali, a bordo di una bicicletta.

Il controllo e la perquisizione

I Carabinieri hanno deciso di fermare il soggetto per un controllo di polizia. L’uomo, un 35enne straniero senza fissa dimora, è stato sottoposto a una perquisizione personale. Nel corso dell’ispezione, i militari hanno rinvenuto nella sua disponibilità diverse sostanze stupefacenti già suddivise in dosi pronte per la vendita.

Le sostanze sequestrate

Nel dettaglio, sono stati trovati 25,6 grammi di presunto hashish, 1,7 grammi di presunta marijuana e 5,7 grammi di presunta cocaina. Tutte le sostanze sono state immediatamente sequestrate dagli operanti, che hanno così impedito la possibile immissione sul mercato locale di ulteriori dosi di droga.

Le accuse e la misura cautelare

L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo l’arresto, è stato condotto davanti all’autorità giudiziaria per l’udienza di convalida, che si è svolta nella stessa giornata. Al termine dell’udienza, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Venezia.

Il procedimento penale e la presunzione di innocenza

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, il procedimento penale nei confronti dell’arrestato è ancora in corso e la sua colpevolezza dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile. Fino a quel momento, l’uomo è da considerarsi innocente ai sensi della legge.

Il contesto: la lotta allo spaccio a Jesolo

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli predisposto dai Carabinieri per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nelle località balneari, soprattutto durante la stagione estiva, quando l’afflusso di turisti aumenta e con esso il rischio di episodi di detenzione e vendita illegale di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno intensificato la presenza sul territorio per garantire maggiore sicurezza ai residenti e ai visitatori.

Le reazioni della comunità

L’arresto del 35enne ha suscitato reazioni positive tra i cittadini e gli operatori turistici di Jesolo, che da tempo chiedono maggiori controlli contro lo spaccio e la microcriminalità. La presenza costante delle forze dell’ordine viene vista come un deterrente efficace per chi intende commettere reati nella zona.

Le prossime mosse delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di prevenire e reprimere ogni forma di spaccio e detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Particolare attenzione sarà riservata alle aree più frequentate dai giovani e ai luoghi di ritrovo serali.

Conclusioni

L’arresto avvenuto a Jesolo rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga e la tutela della sicurezza pubblica. La collaborazione tra cittadini e Carabinieri si conferma fondamentale per mantenere alto il livello di attenzione e prevenire episodi di criminalità sul territorio.

IPA